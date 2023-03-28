澄清未派獵人前往　竹縣府出示紀錄：聯繫時獵人已在現場

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農業處副處長傅琦媺表示，對於狒狒的死亡，縣府感到非常惋惜與遺憾。在狒狒逸出期間，縣府和行政院農業委員會林務局、桃園市府都有密切溝通如何因應。昨天上午10時4分時，她上傳林姓獵人的電話號碼到工作群組，承辦人廖姓技士聯繫林男後，10時10分在群組回報，林男已在圍捕現場，可見並非新竹縣政府指派林男前往，也非縣府通知，不清楚為何林男會宣稱受新竹縣政府指派。
傅琦媺表示，同仁在聯繫林男時只有詢問如何使用麻醉槍等誘捕事宜，但狒狒自始至終未到新竹縣，事關行政管轄權，新竹縣並沒有指派人員到場，此事已進入司法調查程序，縣府尊重一切調查結果。
傅琦媺指出，昨天上午接獲狒狒現蹤桃園富岡的通知時，發現地其實已距新竹縣直線距離不到1公里，縣府詢問林務局是否有其他人力可協助後，根據林務局提供的名單聯繫獵人，主要是考量其較為了解動物習性，但也闡明若狒狒進入新竹縣，會使用麻醉槍捕捉，並備妥誘捕籠、捕捉網、麻醉吹箭與防咬手套。
副縣長陳見賢說明，農業處成立緊急應變小組後，請林務局提供必要協助措施，也與台北市立動物園、六福村野生動物園聯絡，包含獵人名單。經小組研判因為桃園市腹地廣大，食物來源眾多，可能無法以食物誘捕狒狒，而希望用麻醉方式捕捉，加上狒狒現蹤在新屋區、楊梅區，與新竹縣鄰近，因此縣府已做好準備，但未指派林姓獵人射殺狒狒，況且案發地並非新竹縣政府管轄。聯繫林男是因為獵人較了解動物習性，要請教對方如何誘捕等處理方式，但通話時林男已在圍捕現場，「新竹縣還在『請教』而已，他就已經在現場」。
農業處長范萬釗則提到，昨晚9時3分接到桃園市政府警察局楊梅分局通知，要求縣府承辦同仁廖姓技士到案說明，縣府則由梁明任陪同前往，詢問過程長達2個多小時，廖姓技士也有提供通聯紀錄、訊息紀錄給警方，「證據會說話，這些紀錄可以化解很多時間差的疑慮」。
至於使用獵槍射殺狒狒，森林暨自然保育科長梁明任說，因為案發地在桃園市，要由桃園市政府針對《野生動物保育法》說明。
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