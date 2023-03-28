新北愛心代用餐逾1500店家響應 預估13萬人次受惠
新北市自110年8月25日起推動「好日子愛心大平台待用餐」，至今已有1,501店家響應。新北市政府於今（28）日召開記者會，邀請參與店家做經驗分享，新北市長侯友宜也與加入待用餐行列的連鎖餐飲業者，簽署合作備忘錄，並致贈感謝牌，表示今年預計使用愛心大平台指定捐款1,300萬元做為待用餐，可以讓13萬人次獲得溫飽，透過連鎖店家的加入，增加多元且豐富的餐點。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，近年來受到疫情影響，新北市推動待用餐，去年起改由社福中心等單位經評估後發放餐券，有需求者可憑餐券兌換100元餐點；今年因通貨膨脹、萬物齊漲，增加民眾經濟負擔，使生活更加辛苦，因此與鬍鬚張、八方雲集、三商餐飲及爭鮮等連鎖餐飲簽署合作備忘錄，旗下連鎖門市共計372家加入新北市待用餐行列，不僅增加有需求民眾取餐的就近便利性，也有更多元的選擇。
位於板橋區的美美自助餐老闆楊敏玲也到場分享，表示從110年8月待用餐計畫開始推動時便響應加入，常有獨居長輩或是單親媽媽取用待用餐，發現他們確有需求，都會主動提供超過100元的便當，也感謝客人的支持，再加入待用餐後，發現生意無形中也變好了。
新北市政府社會局長張錦麗表示，新北市的待用餐計畫是由善心民眾及企業捐款響應，持續於eFOOOD平台提供待用餐店家資訊，開辦迄今已有1,501店家響應，全巿29區皆有店家，逾36萬人次弱勢民眾受惠。