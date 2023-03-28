名家論壇》黎榮章／馬英九赴中　對國民黨加分？

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不過因為總統府、行政院、民進黨中央等同一口徑，表示尊重馬英九祭祖規劃，但也提醒馬英九，希望他作為前任國家元首，能向對岸及世界展現符合國家利益與國民情感的作為。在說法統一的前提之下，討論量自然降低，自22日起每日聲量幾乎都在5千則以下，讓事情未能持續發酵。
網友對馬英九訪中一事怎麼看？針對網路上相關留言討論進行主題類聚分析，可發現討論量雖然迅速消沉，但網友的風向很一致，幾乎都在炮轟馬英九，有41%認為「國民黨會被害到」，12%在爭論「祭祖行程到底有沒有政治意涵」，11%認為「馬英九此行又幫民進黨增加選票」，等於超過6成的網友意見都是負面解讀，只有7%認為「此行爭取兩岸和平是好事」、4%「幫馬英九加油」、4%認為「有交流對談是好事」，總體而言，「樂觀其成」只有不到2成的聲量，主流意見是認為馬英九此行對國民黨是扣分、對民進黨是加分。
進而比較馬英九赴中的網路正負面聲量與好感度，很明顯，此議題的網路負面生量遠高於正面，負聲量有1.5萬則、正聲量只有4.6千則，整體好感度低（0.29）。事實上，在馬英九執政早期，他的兩岸政策、兩岸論述受到認可，兩岸往來密切，許多企業家在2012年大選前公開支持「九二共識」，助馬英九擊敗蔡英文成功連任。不過，到馬執政後期，因兩岸交流過速，使得服貿協議成為點燃民間反彈的導火線，學運不只衝破立法院議場大門，也沖垮了國民黨政權，從此，馬英九念茲在茲的「九二共識」從國民黨護身符變成國民黨大包袱，至今國民黨都還未生出有效的新論述，也導致卸任總統後的馬英九，只要有任何與對岸有關的消息一出，總是引來砲火攻擊，這次赴中祭祖也不是例外。
馬英九訪中順利成行，不僅是因祭祖這個理由一出，讓民進黨政府難以開口反對，另方面，也是因綠營深知輿論風向並不看好馬英九，從出訪前的攻防來看，國內就已經針對此行中方對馬的稱呼，應該是「馬先生」還是其他，吵過一輪；能否配槍，也引發媒體關注，稍一不注意，「尊嚴淪喪」的大帽子就要扣下。而馬英九此行長達十二天，多著是聲討馬英九的機會，畢竟只要待馬一抵達中國，國內各界更將以放大鏡關注他的一言一行，相信會再掀起一波波馬英九訪中的相關討論，行前綠營的罵聲沒有大張撻伐，只能說「不是不罵，只是時候未到」。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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