諾羅病毒群聚？台中大智國小師生嘔吐腹瀉 近400人請假
台中市東區大智國小於3月25日補頒日，傳出疑似食物中毒案，造成375名師生嘔吐、腹瀉，今（28）日仍有398人請假，所幸師生經過一些適當的治療，目前狀況穩定。台中市教育局和衛生局已在第一時間，將廚房內食物檢體送檢，並採檢4位廚工的身體檢體，同時令業者停工至今日，明日將恢復供餐。
記者林莞茜／綜合報導
根據教育局長蔣偉民說法，目前幼兒約140位學童中，請假人數90人，62人請病假、剩餘28人為家長預防性請假；而衛生局則表示，在事發後第一時間，已派食安處同仁前往稽查，初步發現廚房牆壁有點斑駁，限期要求改善，同時查存食物檢體送檢，將盡速查明是否為病毒感染或食物中毒等原因，另外也已請業者停工至今日，明天恢復供餐，但檢驗報告預計需要2週左右的時間，衛生局會加速確認。
衛生局表示，採檢有症狀的師生的檢體，以上皆已初步完成，主要是為了釐清是否為諾羅病毒感染，或是食物中有病菌，如大腸桿菌、仙人掌桿菌等，會造成食物中毒的病原菌，來釐清這之間是否有相關性，4位廚工的身體檢體也有採檢進行化驗。
衛生局說，目前臨床上通報有症狀的師生共375位，陸續還會再做一些調整，師生經過一些適當的治療，目前狀況穩定，家長如若擔心，也可在家請假，課業部分學校會做統一處理。
依照食安法第15條規定，若食物裡面存在病原菌，食安處境會開罰6萬到2億的罰鍰，如果病原菌存在食物裡面，也確定存在於師生體內，並證明之間有相關性，會依食安法第49條將業者移送法辦；此案衛生局也特別尋求疾病管制署的協助。