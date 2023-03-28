IC設計面臨挑戰　聯發科蔡明介：應推完整的台灣晶片法案

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蔡明介指出，工研院的技術移轉建立了台灣的半導體製造與設計能力，及聯電、台積電的成立，其後國內外優秀人才循矽谷創業模式，紛紛設立了IC設計公司。例如最早期的矽統、凌陽、威盛、瑞昱等；而聯電原為IDM，將IC設計部門獨立後，即誕生了智原、聯發科、聯詠等公司。
20年前也有一個成功的矽導計畫，擴大半導體人才培育，加上各公司在發展過程培育許多IC 設計人才，才有如今產業的規模。最近火紅的書，「晶片戰爭」作者Chris Miller書中也提到，美國在多數類型的晶片設計方面的確是領導者，但台灣的聯發科證明了其他國家也可以設計晶片。其實台灣有更多，包括共同參與今天座談的聯詠、瑞昱、奇景和群聯，以及許多各式不同產品、IP與設計服務公司，都很成功。
蔡明介指出，半導體產業鏈附加價值主要來自，包括Fabless與IDM公司的IC設計，和晶圓製造。設計業不像半導體製造需要採購昂貴的設備，以腦力創造附加價值，台灣IC設計的人均產值高達新台幣2千多萬，高於半導體製造業，及同屬腦力密集的軟體服務業。但與美國同業相比，仍有很大的進步空間。尤其在系統、軟體上的附加價值仍不夠，另外在高階類比IC方面也有差距。
他進一步指出，近來歐美日韓，動輒祭出高額補貼或稅賦優惠，以獎勵半導體製造的在地化；而針對如自駕車、高效能運算及AI等未來新興科技的需求，都需要先進製程的IC設計。美國之外，中國大陸也有許多公司早就布局，並得到政策補助，歐盟也要投資建立高階製程的生態系，更重點強調IC設計。
中國大陸受到去年10月7日美國BIS公布的新禁令影響，反而讓資金流向未受禁令的成熟製程IC產品，台灣中小型IC設計業者將會首當其衝，面對未來競爭，及未來技術發展趨勢，當下正是政府因時、因事制宜、依不同產業特質，合理調整國家產業政策及資源的時機。
除了上述政策面的探討，台灣人才問題因教改政策的後遺症、少子化，仍是未來挑戰的重中之重，人才培育更有短、中、長期策略調整需要。目前各國已經深知半導體產業的關鍵地位，政府的角色日益重要。期許政府應該推出完整的台灣晶片法案，兼具理解產業、政策規劃，和執行計畫，下決心去推行。更重要的是，不僅關注半導體製造，同時也應關注IC 設計及下游系統產品應用、生態系、軟體…等各方面。
希望這本白皮書，能表達台灣IC設計業的機會與未來的挑戰，尤其在政府政策及人才議題上，能喚起有關單位正視。也希望各界一起認真思考問題與對策，盡量少用無敵艦隊、國家隊這種誇大文字，像20年前的「兩兆雙星」計畫失敗，就是個活生生的實例，畢竟未來的挑戰仍然是很巨大的。更期待在產、學、研的各位，持續投入，以務實的態度及實際作為提升整體實力。