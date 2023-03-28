桃園農業局鞠躬送狒狒！詹江村：愛作秀不會出來選議員喔
流浪狒狒遭槍擊死亡！東非狒狒昨（27）日下午在桃園遭到圍捕，不幸遭獵槍擊中左胸斃命，今（28）日桃市府人員將狒狒放進「棺木」蓋上棺罩布，農業局長陳冠義率領農業局、動保處人員對狒狒鞠躬。國民黨桃園市議員詹江村開轟，痛批農業局，生前不尊重死後鞠什麼躬，「民進黨不罵我也會罵，可笑至極！」整個過程都在搏版面，這麼愛作秀不會出來選議員喔。
記者孫唯容／綜合報導
東非狒狒連日逃亡，昨日下午3時許，有民眾在楊梅富岡地區發現狒狒行蹤，最終各相關單位在一間民宅內圍捕成功，不過最終狒狒被獵槍打傷，急救無效死亡，演變成悲劇收場。目前針對究竟是哪個單位授權獵人開槍，桃園農業局、六福村等單位仍各說各話，尚無定論。
今天桃園市農業局及動保處人員，將狒狒裝進白色塑膠箱，並蓋上棺罩布、放上鮮花，由農業局長陳冠義率領農業局、動保處人員對狒狒鞠躬致敬，才將將狒狒送往台北市立動物園做檢查、驗DNA後，送往家畜試驗衛生試驗所解剖。
對此，詹江村建議，張善政幕僚做事不要作秀，捕獲現場幹嘛通知記者，一點動保概念都沒有，生前不尊重死後鞠什麼躬。他也狠酸「民進黨不罵我也會罵，可笑至極！」農業局整個過程都在搏版面，這麼愛作秀不會出來選議員喔。
針對狒狒死亡一事，張善政也回應，有些市府同仁在事件過程中沒有以審慎、專業的態度面對，也沒展現出農政機關所應具備的素養與價值，「這一點市政府責無旁貸，必須反省與檢討」。
張善政也強調，他會與市府同仁們一起面對外界的批評與指教，也會依法懲處，確保未來類似的事件不再發生。