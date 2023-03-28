馬雲現身杭州 駁「拒中邀請」回國大談AI、ChatGPT
阿里巴巴創辦人馬雲在經歷批評中國遭監管、調查後，一直消聲匿跡直到近兩年才現身國外「雲遊」，甚至傳出他不願回中國的消息。不過就在日前，馬雲終於現身杭州，出現在他創辦的雲谷學校，與校方討論教育、ChatGPT技術等議題，破除外媒先前報導馬雲「拒絕中國邀請回國」的傳聞。
國際中心楊智傑／綜合報導
《彭博社》此前引述知情人士透露，北京在疫情前的監管重拳打擊了房地產、互聯網平臺與教育培訓等產業的投資氣氛，在習近平順利連任且換了一批新的領導班子後，中國有意重新關注，展現對商界友好形象，因此試圖說服阿里巴巴創辦人馬雲返回中國。
阿里巴巴持有的《南華早報》則在週一（27日）下午透露，熟悉馬雲日程安排的消息人士指出，馬雲已經返回中國，並在自己2017年資助創辦的私立學校會見老師和學生，並與其討論有關教育和現今流行的ChatGPT技術等議題。
雲谷學校的官方微博也在昨日公開馬雲參觀的影片，並提到馬雲針對ChatGPT的看法。馬雲表示，這類技術對教育帶來挑戰，但這只是AI時代的開始，「要用人工智能去解決問題，而不是被人工智能所控制。雖然人的體力、腦力比不過機器，但機器只有『芯』，而人有『心』。」