天選之人！澳洲神秘淘金客挖出4.6公斤金礦石 秒賺486萬
真是太幸運了！澳洲一位男子僅靠著廉價的金屬探測器，在維多利亞州找到一塊重達4.6公斤的金礦石，檢驗後確認這塊金礦石擁有約2.6公斤的黃金，男子隨後以24萬澳幣、約新台幣486萬元出售給黃金探勘公司「Lucky Strike Gold」。買下這塊金礦石的坎普（Darren Kamp）表示，這是他43年來看過最大的金礦石。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，這位幸運男不願透露姓名，但表示自己是在維多利亞的金礦區發現這塊金礦石。男子隨後拿著金礦石前往位在墨爾本西南方的「Lucky Strike Gold」門市，向負責人坎普詢價。
坎普回憶當時情況，表示自己經常遇到傻瓜帶著「看起來像金子的石頭」進來，所以看到男子的時候沒有多想，不過等男子拿出金礦石時，坎普說「自己的下巴都快掉下來」，因為這是他43年來的黃金探勘生涯中，所親眼看過最大塊的金礦石。
幸運男顯然不太懂行情，他拿出金礦石時問說「這值1萬澳幣嗎？」坎普回答大概值10萬澳幣，於是男子接著拿出另一半金礦石，檢測確認金礦石重量約4.6公斤，其中包含了2.6公斤的黃金，最終以24萬澳幣成交，由坎普從幸運男手買下這塊黃金。
幸運男表示，自己會把這筆橫財用在家人身上。澳洲的淘金熱歷史悠遠，如今依然擁有豐富的黃金儲量，不時傳出有淘金客挖出金礦的消息，不過發現擁有重達2.6公斤黃金的金礦石，即便在澳洲也是非常罕見，尤其男子並非專業人士，真的只能說老天爺眷顧了。