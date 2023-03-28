普發6000登記開放查詢！4原因領嘸錢　超過這天別登記了

BMW掛「立院停車證」違停人行道！車主是議員王威元父親

▲昨（27）日一輛BMW黑車轎車掛著「立法院通行車」，違停在新北市新莊區中華路一段的人行道上，遭到路人拍照上傳LINE社群《社會事影音》群，引發熱議。（圖／翻攝社會事影音）
▲昨（27）日一輛BMW黑車轎車掛著「立法院通行車」，違停在新北市新莊區中華路一段的人行道上，遭到路人拍照上傳LINE社群《社會事影音》群，引發熱議。（圖／翻攝社會事影音）

記者孫唯容／綜合報導

昨（27）日一輛BMW黑車轎車掛著「立法院通行車」，違停在新北市新莊區中華路一段的人行道上，遭到路人拍照上傳LINE社群《社會事影音》群，引發熱議。事後車主身分也曝光，被查出是新北市議員王威元的父親，而王威元的妻子今（28）日也證實，該輛車為公公所有，造成用路人不方便，自己代公公向社會大眾道歉，後續若收到罰單會依規定繳納。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／翻攝社會事影音）
▲新北市議員王威元的父親違停，更放上「立法院委員停車證」。（圖／翻攝社會事影音）
LINE社群《社會事影音》貼出，昨天中午12點多，一輛擋風玻璃放「110年度立法院委員停車證」的BMW黑色汽車，違規停車在新北市新莊區中華路一段138-2號人行道上，遭路過民眾拍下上傳群組，有網友見狀嘲諷「立委證=安心停車證？」、「有錢開雙B沒錢付停車費?」

事後該輛違停車被查出，為新北市議員王威元的父親所有。對此，轄區新莊警方指出，檢視網路社群的影像後，認定該部車已違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第1款「在禁止臨時停車處所停車」，將開罰6百元以上，1200元以下罰鍰。

王威元太太也證實，當天確實是自己公公違規停放，她也解釋，當天公公參加一場聚會，一時找不到停車位，才會臨時違停在人行道，對於造成其他用路人不方便，自己代公公向社會大眾道歉，後續收到警方開出罰單，會依規定繳納。

桃園農業局鞠躬送狒狒！詹江村：愛作秀不會出來選議員喔

槍殺狒狒獵人千字文揭真相！發3點聲明：農業局完全知情

偷食物沒傷人！流浪狒狒成槍下亡魂　網不捨：牠是好狒狒

遭控「授權射殺狒狒」！六福村3點駁斥：將對獵人提告

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀