BMW掛「立院停車證」違停人行道！車主是議員王威元父親
昨（27）日一輛BMW黑車轎車掛著「立法院通行車」，違停在新北市新莊區中華路一段的人行道上，遭到路人拍照上傳LINE社群《社會事影音》群，引發熱議。事後車主身分也曝光，被查出是新北市議員王威元的父親，而王威元的妻子今（28）日也證實，該輛車為公公所有，造成用路人不方便，自己代公公向社會大眾道歉，後續若收到罰單會依規定繳納。
記者孫唯容／綜合報導
LINE社群《社會事影音》貼出，昨天中午12點多，一輛擋風玻璃放「110年度立法院委員停車證」的BMW黑色汽車，違規停車在新北市新莊區中華路一段138-2號人行道上，遭路過民眾拍下上傳群組，有網友見狀嘲諷「立委證=安心停車證？」、「有錢開雙B沒錢付停車費?」
事後該輛違停車被查出，為新北市議員王威元的父親所有。對此，轄區新莊警方指出，檢視網路社群的影像後，認定該部車已違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第1款「在禁止臨時停車處所停車」，將開罰6百元以上，1200元以下罰鍰。
王威元太太也證實，當天確實是自己公公違規停放，她也解釋，當天公公參加一場聚會，一時找不到停車位，才會臨時違停在人行道，對於造成其他用路人不方便，自己代公公向社會大眾道歉，後續收到警方開出罰單，會依規定繳納。