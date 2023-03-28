普發6000登記開放查詢！4原因領嘸錢　超過這天別登記了

6000先別登記！7-11一招「6千變7千」　捐款送30杯拿鐵

▲7-11限量推出2000元以及6000元放大隨取卡，最高加碼送1000元購物金。（圖／7-11提供）
▲7-11限量推出2000元以及6000元放大隨取卡，最高加碼送1000元購物金。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全民普發6000元開放不分流登記，也意味著現金到手時間越來越近，各大通路也祭出限定優惠搶商機，7-11自4月6日起，持ATM領現領現的小白單，就可買6000元隨取卡，加碼送1000元購物金，等同於7000元面額在7-11內想買什麼隨你挑！同時鼓勵全民愛心捐款，只要設定3000元以上定期捐款金額，完成兩期以上捐款訂閱，前20名可獲得30杯中杯熱拿鐵。同時，全聯也在普發前先送優惠，4/4、4/5會員門市消費每滿1000元送800限時福利點，最高享8%回饋，提前開始省荷包。

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7-11自4月6日起限量推出預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元，等同可使用2200元面額，放大10%；另自4月10日起再推出「6000元放大隨取卡」預購，限持「ATM領現」小白單預購，就可加碼送1000元，等同可使用7000元面額。

▲7-11多杯組合優惠價。（圖／7-11提供）
▲7-11多杯組合優惠價，4月7日前大杯美式，冰熱任選35杯888元。（圖／7-11提供）
同時，7-11鼓勵民眾做愛心，自4月10日至6月30日止，開啟OPEN POINT APP慈善捐款，當月完成2期以上捐款訂閱、每期設定捐款3,000元以上，當月扣款成功即可獲得免費30杯中杯熱拿鐵 （限量20組）。若有預算考量，當月完成2期以上捐款訂閱、每期設定捐款100元以上，當月扣款成功，7-11也招待1杯中杯熱拿鐵（限量500杯）。

也推薦民眾可以先買行動隨時取，可分批取貨、跨店領取。4月7日前大杯美式，冰熱任選35杯888元（現省687元）；大杯拿鐵，冰熱任選23杯888元（現省377元）；珍珠奶茶，冰熱 任選22杯888元（現省432元）；香鑽水果茶，冰熱 任選18杯888元（現省372元）；伯爵紅茶拿鐵、冰太妃焦糖風味瑪奇朵、冰榛果拿鐵、冰焦糖瑪奇朵、冰脆酷摩卡，任選20杯888元（現省412元）。

不過在領到6000元前，全聯搶先推出「事事購物節」傳授優惠放大術，福利卡友只要於4/4、4/5期間，單日單卡消費每滿1000元送800限時福利點，最高享8%回饋；「PXGo!全聯線上購」4/1至4/5連續5天，購買分批取、預購、小時達單筆每滿1000元送800限時福利點；4/4、4/5限時2天隔日達商品購物車滿1,200元折100元，折後訂單滿1200元再送1000福利點，折價加點數最高15%回饋。

▲全聯事事購物節限時兩天。
▲全聯事事購物節限時兩天，單卡消費每滿1000元送800限時福利點。（圖／全聯提供）

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