狒狒中彈亡「官員搶擺拍」！桃園農業局要懲處：深感不妥

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桃園市府官員處理本案態度，也頻遭各界炮轟，先是昨天在案發現場不為狒狒檢傷，頻頻拍照外，今天將狒狒裝進白色塑膠箱，並蓋上棺罩布、放上鮮花，由農業局長陳冠義率領農業局、動保處人員對狒狒鞠躬致敬，才將狒狒送往台北市立動物園做檢查，被質疑「作秀」。
對此，張善政表示，有些市府同仁在事件過程中沒有以審慎、專業的態度面對，也沒展現出農政機關所應具備的素養與價值，「這一點市政府責無旁貸，必須反省與檢討」。他也強調，他會與市府同仁們一起面對外界的批評與指教，也會依法懲處，確保未來類似的事件不再發生。
農業局表示：
1. 有關本次狒狒捕捉事件，農業局現場總指揮為動保處長王得吉。
2. 資科局專門委員盧紀燁為市府資科局支援本局的進行智慧農業及推動農業科技化人員。此次行動中，盧紀燁協助操作無人機及高解析度熱成像儀，捕捉團隊也包括專業獸醫、保育人員，亦有六福村獸醫協助。
3. 對於盧紀燁與其他拍照人員現場不良示範，本局深感不妥與歉意，將對相關人員進行懲處。
4. 開槍獵人已向警方表示非本局委託，對於委託單位與獵人指稱有人授權開槍一事，已移送地檢署偵辦中。
5. 本局將檢討相關流程與執行細節，研擬改善辦法，避免憾事再度發生。
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