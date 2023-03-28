兇手找到了！逃脫狒狒成「獵槍下亡魂」　致命部位在這裡

狒狒中彈亡「官員搶擺拍」！桃園農業局要懲處：深感不妥

▲流浪的東非狒狒昨（27）日下午在桃園遭到圍捕，不幸遭獵槍擊中左胸斃命，桃園市府農業局官員在事發現場，卻不先檢傷，反而搶拍照，引發各界議論。對此，今（28）日農業局也發布最新5點聲明，鄭重表示將針對現場合照的官員將進行懲處。（圖／林務局）
▲流浪的東非狒狒昨（27）日下午在桃園遭到圍捕，不幸遭獵槍擊中左胸斃命，桃園市府農業局官員在事發現場，卻不先檢傷，反而搶拍照，引發各界議論。對此，今（28）日農業局也發布最新5點聲明，鄭重表示將針對現場合照的官員將進行懲處。（圖／林務局）

記者孫唯容／綜合報導

流浪的東非狒狒昨（27）日下午在桃園遭到圍捕，不幸遭獵槍擊中左胸斃命，桃園市府農業局官員在事發現場，卻不先檢傷，反而搶拍照，引發各界議論，桃園市長張善政也直言「有些市府同仁在事件過程中沒有以審慎、專業的態度面對」。對此，今（28）日農業局也發布最新5點聲明，鄭重表示將針對現場合照的官員將進行懲處。

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▲桃市府農業局局長陳冠義、動保處長王得吉等人，在狒狒離去前送上花束、鞠躬哀悼，對狒狒之死表達「深深的遺憾」。（圖／記者李春台翻攝）
▲桃市府農業局局長陳冠義、動保處長王得吉等人，在狒狒離去前送上花束、鞠躬哀悼，對狒狒之死表達「深深的遺憾」，遭轟作秀。（圖／記者李春台翻攝）
東非狒狒連日逃亡，昨日下午3時許，有民眾在楊梅富岡地區發現狒狒行蹤，最終各相關單位在一間民宅內圍捕成功，不過最終狒狒被獵槍打傷，急救無效死亡，演變成悲劇收場。目前針對究竟是哪個單位授權獵人開槍，桃園農業局、六福村等單位仍各說各話，尚無定論。

桃園市府官員處理本案態度，也頻遭各界炮轟，先是昨天在案發現場不為狒狒檢傷，頻頻拍照外，今天將狒狒裝進白色塑膠箱，並蓋上棺罩布、放上鮮花，由農業局長陳冠義率領農業局、動保處人員對狒狒鞠躬致敬，才將狒狒送往台北市立動物園做檢查，被質疑「作秀」。

對此，張善政表示，有些市府同仁在事件過程中沒有以審慎、專業的態度面對，也沒展現出農政機關所應具備的素養與價值，「這一點市政府責無旁貸，必須反省與檢討」。他也強調，他會與市府同仁們一起面對外界的批評與指教，也會依法懲處，確保未來類似的事件不再發生。

農業局表示：

1. 有關本次狒狒捕捉事件，農業局現場總指揮為動保處長王得吉。

2. 資科局專門委員盧紀燁為市府資科局支援本局的進行智慧農業及推動農業科技化人員。此次行動中，盧紀燁協助操作無人機及高解析度熱成像儀，捕捉團隊也包括專業獸醫、保育人員，亦有六福村獸醫協助。

3. 對於盧紀燁與其他拍照人員現場不良示範，本局深感不妥與歉意，將對相關人員進行懲處。

4. 開槍獵人已向警方表示非本局委託，對於委託單位與獵人指稱有人授權開槍一事，已移送地檢署偵辦中。

5. 本局將檢討相關流程與執行細節，研擬改善辦法，避免憾事再度發生。

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