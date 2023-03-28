桃園狒狒死亡！花蓮「銀臂猩猩」站4年累癱 撤場時間曝
正當全台人民為桃園狒狒死亡感到震驚、不捨的同時，花蓮富里知名的竹編「銀臂猩猩」也累癱了！它是第一屆富里稻草藝術季「王牌」動物，粉絲遺憾說「上了4年的班，累壞了，功成身退」。富里鄉農會總幹事張素華也提醒，清明連假是最後看它的機會，要粉絲好好把握。
記者徐銘穗/綜合報導
花蓮「富里稻草藝術季」自2019年開辦以來，今年已邁入第4屆，以各式稻草、竹子製作的動植物出名，首屆最受矚目的王牌動物，正是以竹架加稻草製作而成的「猩始祖」，它是隻銀臂猩猩，身高達6公尺，氣勢驚人，是遊客必拍的風景。
未料，富里鄉農會總幹事張素華在花蓮富里鄉農會粉絲團PO文，遺憾宣布「這隻站立的竹猩猩陪伴我們4年，經過風吹日曬雨淋及918大地震，它依然堅守崗位到昨日，謝謝你的陪伴」。張素華還說，「天然素材的創作會自然腐化，喜歡一定要把握時機趕快來」，提醒即起到清明節連假期為止，是和「猩始祖」最後合影留念的機會。
網友看完紛紛留言，「這隻竹編的大猩猩一直是我的最愛」、「大女孩心碎了，好不捨得..陪了我們四年..想哭.」、「好險去年有機會去拍照，以後一定要定期去找每一屆的拍照，才不會有遺憾」、「這隻銀背猩猩做得超好，謝謝他陪我們這麼久」、「上了四年的班，累壞了，功成身退」、「同一天，桃園的狒狒也離開了」。