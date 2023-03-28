宋慧喬讚「最美初戀」讓人回味無窮！女神羞：真不好意思

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因共演電視劇《男朋友》與全少妮結緣的宋慧喬，近日參加《靈魂伴侶》的VIP試映會，替全少妮與作品電影加油打氣，全少妮表示：「慧喬姐跟我說她很喜歡關於女生們的人生故事，還說覺得《靈魂伴侶》令人回味無窮，真的很好看！雖然從我嘴裡說出來有點不好意思，但她還大讚我演技很好，說看完電影後覺得很感謝也很開心！」
全少妮2014年以電影《尚衣院》出道，2018年參演朴寶劍、宋慧喬主演的電視劇《男朋友》，她在《男朋友》因暗戀朴寶劍，因此獲有「最美初戀」封號。全少妮在《靈魂伴侶》中飾演金多美的摯友「夏誾」，她分享彼此變親近的契機，「開完劇本會議的幾天後，我就傳訊息給多美，問她要不要單獨見面，當時我們在咖啡廳待了5個小時以上。」對此，金多美表示：「很神奇的是單獨見面那天，我們從過去的事情開始聊，甚至還展現了彼此內心的想法，其實要如此心意相通很不容易，我們那天真的聊了很多。」
對於拍攝完《靈魂伴侶》後的心境變化，全少妮表示：「即使受了傷也想勇敢的成為自己喜歡的人，《靈魂伴侶》給了我那樣活著的勇氣。就像成為大人的『夏誾』一樣，下定決心要忠於自己的內心，就像我喜歡多美的時間和心意，再多也一點都不覺得可惜一樣！」《靈魂伴侶》3月31日在台上映。