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宋慧喬讚「最美初戀」讓人回味無窮！女神羞：真不好意思

▲「最美初戀」全少妮透露宋慧喬也愛翻拍《七月與安生》的電影《靈魂伴侶》。（圖／車庫娛樂）
▲「最美初戀」全少妮透露宋慧喬也愛翻拍《七月與安生》的電影《靈魂伴侶》。（圖／車庫娛樂）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓電影《靈魂伴侶》翻拍自大陸電影《七月與安生》，找來「怪物新人」金多美、「最美初戀」全少妮（又譯：全昭霓）、邊佑錫主演，劇情以1990年代的濟州島為故事背景，道出3人之間所交織出充滿喜悅、悲傷、心動、眷戀的故事。《靈魂伴侶》日前在韓上映，跟全少妮有私交的宋慧喬，也分享看完該片的感想。

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▲《黑暗榮耀》宋慧喬。（圖／宋慧喬IG）
▲宋慧喬近期因《黑暗榮耀》人氣再攀升。（圖／宋慧喬IG）
《靈魂伴侶》故事敘述在1998年初次相遇的兩名少女微笑（金多美 飾）和夏誾（全少妮 飾）之間的友情，作品細膩刻畫在長大成人的過程中，她們彼此情感的變化，兩名少女之間的徬徨與背叛，以及對待愛的態度，讓人再次領悟到閃耀的青春瞬間，和令人揪心的回憶。

因共演電視劇《男朋友》與全少妮結緣的宋慧喬，近日參加《靈魂伴侶》的VIP試映會，替全少妮與作品電影加油打氣，全少妮表示：「慧喬姐跟我說她很喜歡關於女生們的人生故事，還說覺得《靈魂伴侶》令人回味無窮，真的很好看！雖然從我嘴裡說出來有點不好意思，但她還大讚我演技很好，說看完電影後覺得很感謝也很開心！」

全少妮2014年以電影《尚衣院》出道，2018年參演朴寶劍、宋慧喬主演的電視劇《男朋友》，她在《男朋友》因暗戀朴寶劍，因此獲有「最美初戀」封號。全少妮在《靈魂伴侶》中飾演金多美的摯友「夏誾」，她分享彼此變親近的契機，「開完劇本會議的幾天後，我就傳訊息給多美，問她要不要單獨見面，當時我們在咖啡廳待了5個小時以上。」對此，金多美表示：「很神奇的是單獨見面那天，我們從過去的事情開始聊，甚至還展現了彼此內心的想法，其實要如此心意相通很不容易，我們那天真的聊了很多。」

對於拍攝完《靈魂伴侶》後的心境變化，全少妮表示：「即使受了傷也想勇敢的成為自己喜歡的人，《靈魂伴侶》給了我那樣活著的勇氣。就像成為大人的『夏誾』一樣，下定決心要忠於自己的內心，就像我喜歡多美的時間和心意，再多也一點都不覺得可惜一樣！」《靈魂伴侶》3月31日在台上映。

▲翻拍自大陸電影《七月與安生》的《靈魂伴侶》，由金多美、全昭霓（右）主演。（圖／車庫娛樂）
▲翻拍自大陸電影《七月與安生》的《靈魂伴侶》，由金多美、全少妮（左）主演。（圖／車庫娛樂）

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