槍殺狒狒羅生門！桃園、新竹皆否認委託獵人 監察院要查
東非狒狒流浪10多天，昨（27）日下午在桃園遭到圍捕，不幸遭獵人以獵槍擊中左胸斃命，目前究竟是哪個單位授權獵人開槍，相關單位各說各話，整起事件嚴然演變成羅生門。針對狒狒死亡案，今（28）日監察委員趙永清、浦忠成、紀惠容深表關切，申請自動調查。
記者孫唯容／綜合報導
東非狒狒連日逃亡，昨日下午3時許，有民眾在楊梅富岡地區發現狒狒行蹤，最終各相關單位在一間民宅內圍捕成功，不過最終狒狒被獵槍打傷，急救無效死亡，演變成悲劇收場。目前針對究竟是哪個單位授權獵人開槍，新竹市農業局、桃園農業局、六福村等單位仍各說各話，尚無定論。
據了解，射殺狒狒的獵人自稱是行政院農業委員會林務局新竹林區管理處之合法獵人，接獲新竹縣政府農業處詢問可否加入圍捕後，自行加入搜捕，惟桃園市政府及新竹縣政府均否認有委託情事，引發外界議論。
對此，監察委員趙永清、浦忠成、紀惠容深表關切，申請自動調查。監察委員指出，狒狒屬保育類野生動物，獵捕需依野生動物保育法規定之程序處理，狒狒在圍捕過程中，卻遭中槍死亡。
監察委員質疑，從狒狒逃脫至遭捕捉身亡，各環節處理之權責機關為何？有無依相關規定及程序處理？我國動物從進口至管理，相關法規有無未盡周延？面對動物危害移除之應變措施，公部門有無需加強之處？諸多疑義，將進行深入調查。