等待返美時機！墨西哥移民機構陷火海 反釀37人死亡
位於美墨邊界的墨西哥最大州齊瓦瓦州（Chihuahua）驚傳大火，當局指出在墨西哥北部邊境城市的移民機構發生大火，至少釀成37人死亡，多人受傷，目前起火原因仍有待當局公布。
國際中心楊智傑／綜合報導
這場火災發生在墨西哥北部邊境城市華雷斯城（Ciudad Juarez），地點則是在墨西哥國家移民研究所（National Migration Institute）辦公室，根據《路透》、《CNN》等外媒報導，消防單位在該移民中心辦公室救出大約71 名移民，但火災仍造成至少37 人死亡，多人受傷。
當地媒體指出，發生火災的這棟大樓關押著週一被當局接走的移民，他們試圖非法入境美國，墨西哥當局仍尚未公佈起火原因或遇難者國籍，但當地報紙報導稱，受害者多為打算入境美國的委內瑞拉人，而就在火災發生前，該移民中心爆發了一場騷亂。
過去數週大量移民前往至美國南部邊境，期望美國政府在疫情期間通過的「第42條法案」（Title 42）近期取消。該法案為前總統川普時期所頒布，賦予美國政府迅速驅逐試圖越境移民的權力，拜登政府宣布打算終止相關政策，為此諸多移民聚集在華雷斯城期待重返美國。