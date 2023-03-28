獨島主權爭議　韓國抗議日本通過「歪曲歷史教材」

韓國總統尹錫悅本（3）月16日前往日本，進行日韓睽違12年的首次雙邊領袖訪談，日本首相岸田文雄也將在今夏回訪韓國，韓日兩國關係似乎大為改善。不過，韓國外交部28日發表聲明，抗議日本審定通過「歪曲歷史教材」，不當主張獨島主權（日本稱之為竹島）以及淡化日據時期強徵韓國人入伍的歷史事實，敦促日本展現負責任的態度。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國外交部抗議日本政府審定通過的小學教科書中，沿襲了數10年對獨島主權的不當主張，提到「獨島是日本固有領土，被韓國非法佔據」。韓國外交部強調，獨島從歷史上、地理上、國際法上都是韓國的固有領土，重申不能接受日方對獨島的任何主權主張，並表達嚴正抗議。
另外聲明也批評，部分日本審定通過的社會教科書，修改並淡化了日據時期在朝鮮半島強制徵兵的歷史事實，敦促日本政府以真誠的心正視歷史表達謝罪與反省，並在下一代的教育上表現出負責任的態度。韓國外交部為此還召見了日本駐韓公使表達抗議。
雖然尹錫悅在訪談日本時多次提到，日本已經真誠反省，兩國人民都該擱置昔日恩怨、面向未來，但是仍有許國韓國人不認同尹錫悅的看法，根據韓國蓋洛普民調，85％的韓國受訪者認為日本政府對過去的殖民統治沒有歉意，64％的受訪者認為，假如日本不改變態度，韓國也沒必要改善與日本的關係。