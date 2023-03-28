因應當下嚴峻水情！加工處啟動橙燈抗旱節水整備大作戰

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楊伯耕說，該處啟動橙燈抗旱節水整備大作戰，將從推動廠商自主節水、規劃水源與取水地點、製作水情QA懶人包訊息、續辦專案節水輔導，以及實施水資源共享機制等五路並進，攜手園區事業廠商啟動橙燈抗旱節水整備大作戰。
在橙燈抗旱節水整備說明會中，主辦的該處第三組工商科科長薛偉銘說，加工出口區管理處啟動橙燈抗旱節水整備大作戰，五大抗旱重點作法是，1、推動廠商自主節水，籲請區內各廠商須加強節水目標10%以上，並請區內用水大戶逐週回報節水成效工作。2、規劃水源及取水地點，包含屏東園區、屏南工業區、高雄小港臨海工業區等地點，並協調中油公司高雄煉油廠於旱災期間，每日支援楠梓園區約2萬噸地下水及取水點。
3、製作水情QA及懶人包訊息，提供水車聯繫資訊於該處「抗旱專區」網頁及「Line 水電群組」，以供區內廠商參用，並及時提供各項最新水情資訊予廠商知悉。4、續辦專案節水輔導工作，今(112)年仍持續推動區內節水輔導工作計畫。5、實施水資源共享機制，請園區前10大用水戶於每日上午8時至10時停止進水，以利區內管線末端及小用水戶廠商得進行儲水，可達水資源分配共享目標。
楊伯耕指出，該處除加強宣導區內廠商須自主節水外，平時亦致力輔導區內廠商，進行製程用水回收再利用工作，並自98至111年之13年間共輔導67家工廠推動製程節水，總節水量達612萬公噸，相當於節省2.3座澄清湖水庫之蓄水量。
楊伯耕並指出，該處啟動橙燈抗旱節水整備大作戰之作為，除期區內廠商可安心生產及擴展業務，共同渡過枯水期外，另為因應全球暖化與氣候變遷，落實節能減碳，亦持續推動園區廠商製程用水減量、再利用製程節水診斷、雨水貯留規劃再利用及廢水處理功能等節水技術輔導工作，攜手廠商一起為邁向永續綠色園區及減緩全球性氣候變遷之目標，齊心打拼合作。