陳璽安憂鬱症纏身！毀明金成遺作「差到導演懷疑演過戲」

陳璽安最後仍確認自己最愛演戲，「演員不可控因素太多，唯一你能做的就是做自己，我就是喜歡詮釋角色。」他鼓勵台下台北海大演藝系的同學，當藝人常會面對大半年都在吃老本，但一定要「有夢就去追」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「結果就是很差！明導就走了，我好懊悔為什麼這個人就到天上去了，但是我最後給他的印象是這樣子，結果我是用一個很不理想的狀態回應他，這件事給我帶來很大的反思。」陳璽安告訴台下同學，「千萬不要去預設『我一定要做到什麼』，這對演員是大忌！」但陳璽安也從中反思而重生：「後來，我覺得也托他的福，我完全就拋開了『別人怎麼看我這件事情』。」
陳璽安再次感謝明金成導演，「後來我克服了，這是明導送我的禮物，因為他讓我反思演技不能刻板印象，要從內心出發，而不是外在去限制自己，像是《天巡者》我演教授，誰說就要文質彬彬高知識份子形象了？」果然他這個角色的演出，成了台下學生印象最深的人物。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995