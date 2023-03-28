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陳璽安憂鬱症纏身！毀明金成遺作「差到導演懷疑演過戲」

▲陳璽安自爆憂鬱症纏身，後悔在明金成遺作《外送英雄》沒表現好。（圖／台北海大）
▲陳璽安自爆憂鬱症纏身，後悔在明金成遺作《外送英雄》沒表現好。（圖／台北海大）

記者羅凌筠/綜合報導

以《HIStory5遇見未來的你》升格BL劇男神的陳璽安，受邀到台北海洋科技大學舉辦講座，他透露曾出演郭書瑤MV《HONEY》男主、電影《醜男大翻身》男主，卻沒有因此大鳴大放，反而遭自己禁錮，「我當然有想放棄過，所以我才會去美國進修戲劇。」為此他還罹患憂鬱症，「一直到去年才想通，中間十幾年，認真地講我曾得過憂鬱症，這個憂鬱是無法避免的，因為每天都在擔心徬徨你的未來，這誰不憂鬱？」
 
陳璽安最後仍確認自己最愛演戲，「演員不可控因素太多，唯一你能做的就是做自己，我就是喜歡詮釋角色。」他鼓勵台下台北海大演藝系的同學，當藝人常會面對大半年都在吃老本，但一定要「有夢就去追」。

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▲劉亮佐（左）邀請陳璽安演講。（圖／台北海大）
▲劉亮佐（左）邀請陳璽安演講。（圖／台北海大）
他談到在演藝圈第3次扛男一號，竟是近年來最悔恨的一件事，「跟明金成導演合作是他生前最後作品，我表現得很差，差到他懷疑過我是不是演過戲！」2022年時他擔任《外送英雄》男主，陳璽安用了感慨、懊惱、懊悔來形容自己的不堪，「就是這麼差，為什麼這麼差？就是我太想證明自己可以做到的很多事，導致我什麼都做不好 、完全不在狀況內。」
 
「結果就是很差！明導就走了，我好懊悔為什麼這個人就到天上去了，但是我最後給他的印象是這樣子，結果我是用一個很不理想的狀態回應他，這件事給我帶來很大的反思。」陳璽安告訴台下同學，「千萬不要去預設『我一定要做到什麼』，這對演員是大忌！」但陳璽安也從中反思而重生：「後來，我覺得也托他的福，我完全就拋開了『別人怎麼看我這件事情』。」
 
陳璽安再次感謝明金成導演，「後來我克服了，這是明導送我的禮物，因為他讓我反思演技不能刻板印象，要從內心出發，而不是外在去限制自己，像是《天巡者》我演教授，誰說就要文質彬彬高知識份子形象了？」果然他這個角色的演出，成了台下學生印象最深的人物。

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