狒狒遭槍殺身亡！廖允杰憶「綠鬣蜥風波」：在位者要改變
「這次是狒狒，之前是綠鬣蜥⋯下次呢？」全台關注的東非狒狒逃亡案件，昨（27）日在桃園被捕獲，原以為事件就此落幕，隨後卻傳出狒狒被獵槍射擊身亡的消息，引起外界一片譁然，對此男星廖允杰在臉書寫下長文，提到在狒狒事件之前，綠鬣蜥也是因為遭飼主任意棄養，導致台灣生態被破壞，被相關單位下令捕獵，讓人感到痛心，他不僅向在位者喊話要改變，也再次強調：「尊重生命是我們必須正視的人生課題。」
記者賴禹妡/台北報導
廖允杰今（28）日在臉書上發文，「看到狒狒無辜被獵殺的新聞真的很心痛」，這次事件讓他聯想到綠鬣蜥的獵捕，飼養人的隨意棄養，導致自然生態被破壞，相關單位也授權讓合格獵人捕獵，甚至還可以因此拿到獎金，「試問，當初是誰授權讓原本不屬於在地的物種進來呢？」
廖允杰想問當下對狒狒造成傷害的人們，「你們跟捕獵到狒狒合照的行為真的有想救他嗎？你珍惜的人或寵物受重傷你還有心思先拍照？」他直言動物都只是想生存，卻因為影響了「人」的權利、認知、地域，就必須被消失、被控制，「現在大家的憤怒，是希望得到一個誠實的回答，然後在未來更正視、謹慎去處理關於共存議題」。
廖允杰指出，還有多少沒被新聞注意到而被安樂死的動物們，連最後的尊重都沒有就「被離開」，但人類為什麼會有權利去決定其他物種生命的去留？「生而為人，不只要為人而生，更需要學習為各種生命而生」。
現在狒狒死亡已是既定事實，廖允杰表示，大家要的是誠實及改變，因此他也向相關單位喊話「倘若那些在位的人，你們真的能決定什麼而去改變更好，真的拜託你們了！」最後也感慨地喊：「一路好走，那些不該被消失的生命們。」