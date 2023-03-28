中職／江坤宇失常兄弟連敗悍將　悍將卻傷主力捕手戴培峰

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今晚悍將在第3局發起攻勢，王勝偉敲出長打後，下一棒的劉俊豪再拚出內野安打，形成兩人出局，一、三壘有人的局面，但首打席敲長打的申皓瑋此時擊出內野沖天炮出局，沒能打回分數。
悍將在第4局再有攻勢，高國輝敲出二壘安打後，接替揮棒傷退的戴培峰，第二次上場打擊的姚冠瑋，兩次打擊都擊出游擊方向滾地球，卻都造成兄弟游擊手江坤宇的守備失誤，他在第4局的失誤，讓悍將再有一次一、三壘有人的機會，並且僅有一人出局，下一棒的辛元旭雖然敲出滾地球出局，但成功送回三壘上的高國輝，幫助球隊先馳得點。
雖然兄弟在第8局面對悍將剛換上場的曾峻岳，一人出局後靠著安打以及兩次四壞保送擠成滿壘，但此時曾峻岳連送2K，安全下莊守住領先，第9局兄弟也一度攻佔得點圈，卻仍遭悍將守護神富藍戈化解攻勢，最終無功而返。
悍將先發洋投艾普勒主投5局只被兄弟打出一支安打，以無失分的好表現收下勝投，後面四任投手包含吳世豪、歐書誠、曾峻岳以及富蘭戈也都沒有失分，順利守下悍將勝利。
本場比賽雖然是悍將贏球，但比賽途中卻有壞消息，主戰捕手戴培峰在第2局打擊時擊出界外球，感到手部不舒服因此退場接受治療，經悍將防護團隊初步評估是右手挫傷，將持續觀察後續狀況。