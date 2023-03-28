「綜藝三鮮肉」擺臀秀腰力 胡釋安自爆私下與胡瓜互動少
民視娛樂節目《娛樂超skr》主持人阿甘、小鹿，日前邀請到《最強綜藝秀》胡釋安、徐新洋以及孫克傑，「三鮮」型男來到節目挑戰遊戲關卡，下半身腰力更是超吸睛，高大帥氣的模樣，就讓現場女性工作人員尖叫聲連連，成為《最強綜藝秀》長駐來賓的他們，更是負責節目「體力活」，大秀體能應戰17、18歲的運動員、原住民挑戰者，成為節目最大亮點。其中胡釋安也分享，私底下與爸爸胡瓜的互動很少，反而是在節目中聊比較多。
記者侯家瑜/綜合報導
胡釋安、徐新洋以及孫克傑，被訪問到在節目中印象深刻的事情，徐新洋提到來到節目運氣特別好，好幾次擲骰子都把大獎拿走，主持人小鹿大讚有遺傳到爸爸，還說「從小看擲骰子到大」果然不一樣，還被問到從小有沒有被打過腳底板？這是很多人小時候的陰影，因為徐乃麟節目太經典了，徐新洋見證爸爸從小都是愛的教育對孩子疼愛有加。
胡釋安在節目上，與胡瓜互動備受關注，他感性表示其實平常跟爸爸互動很少，反而在節目時是相處最多的時候，主持人阿甘甚至大讚他孝順又有禮貌，因為從10幾年前當幕後人員錄製節目時，常常看到胡釋安到攝影棚探班，讓他印象深刻。
來到節目中不免要挑戰遊戲，第一關「力拔山河」用「小拇指」拔河，胡釋安、徐新洋以及孫克傑略顯緊張，不想輸掉遊戲居然平手，第二關「skr好腰力」要在腰綁上繩子吊著棉花糖，半蹲前後搖晃繩子用嘴巴咬到棉花糖，只見3人用屁股面對鏡頭前後搖晃力拚，現場看到3人臀部前後搖晃，畫面令人超害羞，也看出3人挑戰遊戲的拚勁，讓全場尖叫聲連連，最後由孫克傑勝出。