神奈川陰莖節「鐵男根祭」超夯！意外爆出仿冒吉祥物之亂
日本神奈川縣川崎市，每年4月的第一個禮拜天，都會舉行「鐵男根祭」（かなまら祭），當天街道上會出現許多陰莖狀的祈福物，讓參與祭典的民眾膜拜，據說可以求子並增強性能力，還能轉運。每年「鐵男根祭」都吸引大批觀光客前往朝聖參加，不過今年意外上演一則小插曲，當地神社特別澄清「鐵男根祭」沒有官方吉祥物，在遊行中若遇到穿陰莖cosplay服裝的人，其實和廟方沒有任何關係。
記者倪浩軒/綜合報導
根據日媒《SoraNews24》報導，「鐵男根祭」的由來是一個惡魔為了報復拒絕他求愛的女子，化身潛入女子的陰道，導致女子丈夫無法行房。女子於是求助一位鐵男根大神，透過鐵男根打斷了潛伏在陰道內的惡魔牙齒，趕走了惡魔，恢復了女子的正常生活。另也有一說指出，「鐵男根祭」的由來是神奈川的花柳女子期昐生意興隆，免除性病，因此祭拜鐵男根大神祈求保佑。
總而言之，每年4月的第一個禮拜天，當地神社會放出許多陰莖狀的祈福物，由民眾扛在肩頭在祭典中遊行，成為求子、順產、性能力、桃花運等等方面的受護神，周圍商家也會應景販賣許多陰莖狀的小零食或小飾品。
有趣的是，有一位穿著陰莖狀cosplay服的男子，由於出現在祭典中十分受到歡迎，許多民眾甚至以為他是神社的官方吉祥物。對此，當地神社特別在推特發文澄清，強調該男子與神社完全沒有關係，雖然網路上常常把該男子誤認為神社吉祥物，因為他總是穿著陰莖cosplay服參與全程遊行，並回到廟裡把衣服脫下，但事實上男子並沒有經過廟方的許可，也和廟方沒有任何關係。
《SoraNews24》報導指出，日本人對吉祥物的「版權意識」出乎意料地高，廟方特別澄清，似乎也隱隱在告知民眾，若在遊行中再遇到陰莖狀cosplay男，最好跟他保持距離，畢竟他可沒有經過廟方的認證與加持。