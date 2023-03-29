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今起「4生肖」連三周大破財！借錢拿不回　這樣做補財運

▲閏二月「4大生肖」小心破財，快靠兩招補財運。（示意圖／記者朱永強攝）
▲閏二月「4大生肖」小心破財，快靠兩招補財運。（示意圖／記者朱永強攝）

家庭消費中心/綜合報導

今年遇到19年才一次的「閏二月」，從國曆3月22日至4月19日，都是農曆第二個2月，塔羅牌老師艾菲爾提醒，在未來3周的閏二月期間，「4大生肖」要特別小心破財，多注意自己與身邊朋友的金錢問題，千萬不要借錢給別人，很容易有去無回。財運不佳別擔心，不妨試試兩大招財秘法補財運。

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​🟡閏二月4大破財生肖

📍第4名：生肖兔
生肖屬兔的人，這個月要注意身體健康，小病小痛別忽視。看病治病除了多花錢，也要謹慎選擇醫院和醫生，別為了省錢延誤病情。同時，多出的花費就從生活中其他部分來彌補。只要有所節制，不過於奢侈，這個月的收支狀況依然可以避開過度花費而破財的窘境。

📍第3名：生肖牛
生肖屬牛的人，這個月可能會遇到白忙一場的狀況，收益不如期望，費用卻比想像中多，讓你有點無奈，尤其有副業的牛牛更是如此。目前，放眼世界的錢潮洶湧，很多投資的消息讓人霧裡看花，建議本月理財以保守為主，不要過於冒險。

📍​第2名：生肖雞
生肖屬雞的人，這個月要特別注意意外破財。出門在外要小心行車，多一分留意丶少一分損失，留意交通事故可能導致車輛維修與醫療費用的開銷。此外，也要避免在不必要的場合花費過多，保持理性消費，別為了面子失了裡子。

📍第1名：生肖狗
生肖屬狗的人，這個月要注意異性和戀愛帶來的開銷。雖然愛情無價，但維護甜美愛情的開銷，卻也是真實存在。不要為了戀愛而花費過多，尤其是不要因為過度的禮物和請客破財，記得要有節制，控制好自己的消費。

🟡兩大招財秘法

📍魚缸招財法：2023年的財位是正南方，可在家裡客廳的東方擺設魚缸，因為水代表「財」，而水又以流動的水比較好，代表著錢財滾滾而來。

📍喝銀行發財水：若有空去銀行，可以在銀行的飲水機倒杯水喝掉，或拿瓶子裝起來帶回家。因為銀行是錢最多的地方，建議是到自己有開戶的銀行，而且銀行規模越大，財氣也越多，但如果不是開戶行也沒關係，盡量挑大間、人氣旺的銀行。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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