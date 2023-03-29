行人地獄又+1？汽車壓斑馬線衝嬰兒車 夫妻肉身護娃嚇壞
「行人地獄」又出現！本月28日，有網友在臉書社團「爆料公社」PO出一段影片，一台白色汽車停在斑馬線右端，疑似未注意有一對夫妻推著嬰兒車過馬路，竟直直往嬰兒車衝過去，嚇得夫妻行人急忙轉身，用肉體護著嬰兒車。而整個過程都被附近民眾拍下，當時目睹過程的女乘客還氣得直呼「這個人在幹嘛啊」，顯然對白車駕駛的舉動非常生氣，而影片PO網之後，許多網友也紛紛怒斥「真的很危險」、「差點一家三口都去了」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，事發地點為新竹巨城停車場出口處，28日晚間8時許，當時原PO駕車轉彎到停車場出口處，一對夫妻推著嬰兒車行經斑馬線，不料原本停在斑馬線右端的白色汽車，疑似未注意到行人，竟然直接開車衝向嬰兒車，行人夫妻嚇得急忙轉身，用身體護著嬰兒車，行人丈夫氣得轉向白車企圖理論，不料白車竟然又往前再急煞，讓目擊者感到非常離譜。
而目擊這一幕的女乘客，當下氣憤表示「這個人（白車駕駛）在幹嘛啊？」，影片PO網之後，其他網友也怒批「實在太誇張」、「差點一家三口都去了」、「駕照用雞腿換的？」、「真的是行人地獄」、「是沒看到有嬰兒車嗎？」、「直接報警了啦！根本蓄意謀殺」。