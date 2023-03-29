台股早盤漲百點、站上15800點 觀光與餐飲概念股旺
美股昨（28）日四大指數收跌，唯幅度不大，台北股市今（29）日早盤開高走高漲百點，來到15807點以上，權值王台積電早盤漲8元，來到533元。其他重要電子股如聯發科、華碩、群創、友達、緯創、日月光都走高，但聯電、國巨、南亞科走跌。而今日軍工概念股回神、股價亮眼，內需概念股觀光與餐飲紅通通，路易莎咖啡漲8%，王品漲逾4%，雲品、遠雄來、六角漲3%多。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數28日下跌37.83點，或0.12%，收32394.25點；那斯達克指數下跌52.76點，或0.45%，收11716.08點；標普500指數下跌6.26點，或0.16%，收3971.27點；費城半導體指數下跌26.31點，或0.85%，收3057.27點。
台北股市今日開高走高漲百點，來到15807點以上，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲8元，來到533元。同樣為晶圓代工，聯電跌0.5%，來到51.9元。世界先進跌0.8%、力積電漲0.4%。其他電子股，如聯發科、華碩、群創、友達、緯創、日月光都走高，漲幅0.5%到逾1%，但國巨、南亞科弱勢走跌。
今日國防航太概念股表現亮眼，拓凱與神基漲3%以上，全訊、八貫、公準、晟田、台船漲1到2%。由於清明連假將至、還有普發6000元議題，今日觀光與餐飲類股紅通通，路易莎咖啡漲8%，王品漲逾4%，雲品、遠雄來、六角漲3%多，易飛網、山富、晶華、華園、鳳凰、聯發國際、漢來美食、瓦城、豆府、老四川、八方雲集、揚秦漲1到2%。