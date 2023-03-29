懷疑胞姊與男友偷竊！弟持桿麵棍理論 2男當街互毆開打
本月25日上午，新北市新莊區中港路附近，發生一起當街鬥毆事件，38歲的柯姓男子與胞姊，日前因細故發生爭執、口角，25日當天，柯男看到胞姊其男友林姓男子（50歲）返回住家社區，懷疑2人偷竊家中財物，隨即騎車追上理論，雙方於中港路531巷附近停下，柯男與林男遂發生扭打，之後柯男從機車車廂內取出一把桿麵棍，林男則拿出雨傘，2人當街互毆爆發肢體衝突，警方獲報後趕抵，雙方互告傷害，警方依規定受理偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，柯男與胞姊日前因細故發生口角，案發當天，林男騎車載女友柯女返回社區住處，於警衛室放便當盒後離去，恰巧胞弟柯男見狀，懷疑姊姊返家偷拿東西心虛離去，遂騎車追上前詢問，雙方從中信街的社區騎到中港路531巷的巷內。之後柯男與林男越吵越兇，柯男取出車廂內的桿麵棍、林男持雨傘，雙方當街大打出手，連停在路旁的機車都傾倒。
轄區員警獲報後趕抵，急忙制止雙方互毆衝突，而林男臉部、右肩撕裂傷及擦挫傷；柯男臉部擦挫傷。衝突發生後雙方互不相讓，互告傷害及毀損罪，警方依規定受理偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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