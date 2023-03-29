國中生便服日穿短褲　遭師酸「明星穿養眼、你們礙眼」

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主任也到台上向學生訓話，「不要在學校穿那麼裸露的衣服，像那種露肚裝，或下半身失蹤的短褲和短裙，不要跟我說明星也這樣穿，你們是明星嗎？」接著脫口說「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼，一定要我把話說這麼白嗎？」
該校學生認為主任如此發言，對學生很不尊重，質疑「好不容易便服日，不讓我們穿自己想穿的，還這樣羞辱學生」，也有學生說「我媽都說這樣穿沒怎樣，結果被主任說礙眼。」
青民協向學校反映後，主任回覆「學校一直都有對學生提醒，穿太短或太暴露有安全問題」，並強調「學生便服日朝會要坐地板，穿太短會擔心學生的安全。」主任也補充，「以後會多注意，不希望造成學生的不適，會盡量不要太限制學生。」
該校校長也證實，曾在週會發生此事，主任只是看到有學生裙子過短，導致內著曝光，才會提醒學生留意穿著，但他也坦言，該主任用詞的確不妥，一定會再檢討改善、避免發生，學校對於學生穿著一向保有彈性，此次在公開場合提醒，並非單獨指責，主要是基於善意的服儀提醒。
青民協認為，國中服儀已解禁多年，學校多數已瞭解法規，不會因為服儀規定而懲處學生，多數師長也對學生穿著都以正向輔導，但在教學現場，仍然出現不合理的威權管教方式，教師也許不是故意的，但若沒有先理解學生為什麼這樣穿著，就先入為主的認為「穿得礙眼」，不只造成師生衝突，不論對老師或學生，都難免感到無力、沮喪。
青民協表示，教育部規定所有國中都必須設置「服裝儀容委員會」，會議中除了行政人員代表、教師代表和家長會代表外，學生也應該選舉產生學生代表參與，且學生代表應占全體委員總額「1/4以上」，此外，委員會也必須以舉辦校內公聽會、說明會或全校性問卷調查等民主參與方式，廣納學生及家長意見。呼籲台北市教育局再次主動強調「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」，各縣市政府對服儀規範執行與民主參與成效佳的學校，可以辦理經驗分享，提供其他學校參考作法；另一方面，對於屢次違反規定的學校，也應該列入名單、加強輔導。