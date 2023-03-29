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國中生便服日穿短褲　遭師酸「明星穿養眼、你們礙眼」

▲青民協爆出台北市大同區一所國中的女學生在便服日穿著短褲和短裙，遭學校主任酸，「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼。」（示意圖／翻攝Pexels）
▲青民協爆出台北市大同區一所國中的女學生在便服日穿著短褲和短裙，遭學校主任酸，「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼。」（示意圖／翻攝Pexels）

記者李琦瑋／台北報導

台灣青年民主協會昨（28）日在臉書爆出，台北市大同區一所國中的女學生在便服日穿著短版上衣、短褲和短裙，遭學校主任訓話，酸說「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼！」引起學生們不滿，認為主任發言不尊重。青民協呼籲，國中服儀解禁多年，學校仍然出現不合理的威權管教方式，應檢討。

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青民協指出，台北市大同區的國中，學生在便服日穿著自己喜歡的衣服上學，練習自己搭配服裝，但在3月中，學校舉辦朝會的時候，國一和國二的學生被召集到禮堂，體育組的組長把上衣或短褲、短裙穿比較短的女學生叫去罵。

主任也到台上向學生訓話，「不要在學校穿那麼裸露的衣服，像那種露肚裝，或下半身失蹤的短褲和短裙，不要跟我說明星也這樣穿，你們是明星嗎？」接著脫口說「明星這樣穿是養眼，你們是礙眼，一定要我把話說這麼白嗎？」

該校學生認為主任如此發言，對學生很不尊重，質疑「好不容易便服日，不讓我們穿自己想穿的，還這樣羞辱學生」，也有學生說「我媽都說這樣穿沒怎樣，結果被主任說礙眼。」

青民協向學校反映後，主任回覆「學校一直都有對學生提醒，穿太短或太暴露有安全問題」，並強調「學生便服日朝會要坐地板，穿太短會擔心學生的安全。」主任也補充，「以後會多注意，不希望造成學生的不適，會盡量不要太限制學生。」

該校校長也證實，曾在週會發生此事，主任只是看到有學生裙子過短，導致內著曝光，才會提醒學生留意穿著，但他也坦言，該主任用詞的確不妥，一定會再檢討改善、避免發生，學校對於學生穿著一向保有彈性，此次在公開場合提醒，並非單獨指責，主要是基於善意的服儀提醒。

青民協認為，國中服儀已解禁多年，學校多數已瞭解法規，不會因為服儀規定而懲處學生，多數師長也對學生穿著都以正向輔導，但在教學現場，仍然出現不合理的威權管教方式，教師也許不是故意的，但若沒有先理解學生為什麼這樣穿著，就先入為主的認為「穿得礙眼」，不只造成師生衝突，不論對老師或學生，都難免感到無力、沮喪。

青民協表示，教育部規定所有國中都必須設置「服裝儀容委員會」，會議中除了行政人員代表、教師代表和家長會代表外，學生也應該選舉產生學生代表參與，且學生代表應占全體委員總額「1/4以上」，此外，委員會也必須以舉辦校內公聽會、說明會或全校性問卷調查等民主參與方式，廣納學生及家長意見。呼籲台北市教育局再次主動強調「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」，各縣市政府對服儀規範執行與民主參與成效佳的學校，可以辦理經驗分享，提供其他學校參考作法；另一方面，對於屢次違反規定的學校，也應該列入名單、加強輔導。

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