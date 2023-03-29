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《薩爾達傳說王國之淚》釋出試玩片！特仕版Switch也公開

▲《薩爾達傳說 王國之淚》公開實機試玩的10分鐘影片。（圖／Nintendo HK官方頻道）
▲《薩爾達傳說 王國之淚》公開實機試玩的10分鐘影片。（圖／Nintendo HK官方頻道）

記者張志浩/綜合報導

《薩爾達傳說 王國之淚》身為大作《薩爾達傳說 曠野之息》的續篇作品，在還未上市前就引起玩家們熱烈討論，昨（28）日官方也公開任天堂製作人青沼英二實機試玩的10分鐘影片，帶玩家一窺主角林克在成功擊敗災厄加儂後，與薩爾達公主展開的全新冒險旅程，任天堂也同步公開《薩爾達傳說 王國之淚》的特仕版OLED Nintendo Switch和Pro控制器和攜行包，值得玩家期待。

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影片中青沼英二首先介紹《薩爾達傳說 王國之淚》的地圖環境，並分享林克在本作才有的新元素，包括能讓物體原本的運動軌跡相反的「倒轉乾坤」能力，從空中掉下來的岩石能沿著軌跡搭載林克上升至空島，以及「餘料建造」能力，將兩種素材製作成一個全新的武器，例如樹枝結合岩石，就能變成一把耐久度高的錘子，就連箭矢也可透過此機制創造各種效果。

▲（圖／Nintendo HK官方頻道）
▲《薩爾達傳說 王國之淚》中，林克有個重心的能力等待玩家體驗。（圖／Nintendo HK官方頻道）
除此之外，《薩爾達傳說 王國之淚》中還有「究極手」和「通天術」等能力值得關注，除此之外，究極手可以將各個不同的物體黏合成各式工具，如3個原木黏合後搭配風扇機可形成一艘船，玩家可依據不同的道具組出大車、飛行器等充滿創意的載具。通天術則是能穿越特定天花板，讓角色可以快速移動。

▲（圖／Nintendo HK官方頻道）
▲《薩爾達傳說 王國之淚》希望能藉由林克全新的能力，實現玩家在遊戲中想發揮各式創意的夢想。（圖／Nintendo HK官方頻道）
官方表示，希望《薩爾達傳說 王國之淚》能藉由林克全新的能力，實現玩家在遊戲中想發揮各式創意的夢想。《薩爾達傳說 王國之淚》主題樣式的Nintendo Switch OLED款式台灣確定會發售，但日期尚未公告。而《薩爾達傳說 王國之淚》主題樣式的Nintendo Switch Pro的控制器及便攜包，則確定於5月12日推出。


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