清明連假高雄車流預測　下午車潮最顯著

112年清明節假期共計5天（4月1日至4月5日），高雄市交通局依歷年車流資料預測市區車多路段與時段，市區幹道部分以連假第一日（4月1日）總流量最高；而旅遊高峰則為連假第一、二日（4月1日、2日），預估流量較一般假日增加約5%~10%，其中以旗津、西子灣及駁二周邊車流較多，預計於下午時段車潮最為顯著。
記者鄭婷襄／高雄報導
清明連假期間民眾返鄉掃墓及出遊量大，交通局藉由以往流量資料分析今年度清明連續假期各墓區周圍之交通情形，其中元亨寺以連假第三日（4月3日）人、車流較多；拷潭公墓以連假第一日（4月1日）車潮較為明顯；旗津納骨塔以連假第三日（4月3日）易湧現車潮，預估將比一般假日增加20%~25%之車流量；另深水山公墓預估以連假第一日（4月1日）之車流最為顯著，為因應民眾掃墓需求，高雄市殯葬管理處已規劃免費接駁車並於重點路段實施交通管制，交通局提醒民眾預先了解各墓區相關接駁及管制資訊，詳細資訊可至高雄市殯葬管理處網頁「112年清明節為民服務專區」查詢。
高雄市各景點之熱門旅遊時段分佈如下:
．旗津：每日11-18時。
．西子灣、駁二：每日14~19時。
．旗山、美濃: 每日14~17時。
．佛光山(佛陀紀念館)：每日9~12時。
．壽山動物園:每日11~17時。
．夢時代、SKM park: 每日14~18時。
．義享天地、巨蛋:每日14~20時。
．義大世界：每日11時~17時。
高速公路周邊幹道車多時段分佈如下：
．東向往國道：每日9~12時及14~22時。
．西向往市區：每日10~21時。
另外，高雄市於連假期間舉辦多場演唱會活動，吸引各地民眾參加，包含世運主場館、高雄巨蛋及駁二特區，各場館周邊停車不易，交通局也請市民朋友多加利用捷運、公車或輕軌等公共運輸前往。
交通局提醒市民朋友，連假外出途中注意道路上電子看板及導引牌面，並請收聽路況廣播，也歡迎利用「高雄市即時交通資訊網」查詢公共運輸資訊與即時路況，輕鬆出門不塞車。