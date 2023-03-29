名家論壇》吳崑玉／敷欺狒片中的官場現形記

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就從誰下令開槍講起吧!據獵人的說法，他是依旁邊人的指令開槍的，這點大概沒有疑問。據槍界教官級友人透露，這位林姓獵人，是相當專業的射擊教練，屬於林務局等單位外聘獵人。某媒體也報導，林姓獵人近年大多配合新竹縣林務處，獵殺指定移除的動物，例如在北部沿海地區移除埃及聖䴉。依照規定，獵人的槍枝彈藥平時都交由當地警察局或海巡署保管，而且槍彈分離保管，領槍時需要需林務局人員與獵人共同請領。發現目標開槍前，需要隨行的林務局人員確認，並且記錄子彈的使用狀況，使用過的彈殼也要撈起，要將所有的移除資料依定位系統記錄在案。
所以，獵人應該不是隨性開槍的，而是依指令開槍的，那到底是誰下的令?桃園市農業局不承認，新竹縣也不認，六福村還發新聞稿否認，那到底是誰?能讓專業的獵人聽令開槍?往前推，依慣例，這槍是要新竹縣林務局與獵人一起請領才拿得出來，那又是誰叫新竹縣林務局派人出來請槍獵殺的?是新竹縣長下令跨區獵殺?還是桃園市農業局請求支援?再往前推，「抓捕」與「獵殺」是兩個不同的概念，前者各縣市農業局、動保處、消防隊，都有網具和麻醉槍可以使用，但後者卻需要特定專業人員才能執行，是誰下令把狒狒當作有害動物而可直接獵殺的?
問題還不只是誰下的令，更奇怪的是為什麼要獵殺牠?是因為牠再往西南跑三公里就進入新竹地界，所以新竹縣政府要「殲敵於境外」嗎?還是桃園市政府慌了手腳，不惜使出霹靂手段，要求跨區支援的嗎?依照辭職的那位盧姓專委背景來看，他是新任市長的親信，選舉時幫他開過車，選上後才調到農業局。桃市府將這隻狒狒當成槍擊要犯的可能性，也不能說完全沒有。但一切決策流程與原因，至今尚無公文等紀錄證實，仍待警方與監委調查清楚。
更慘的是，犯了錯誤，惹了眾怒也就算了，農業局官員整排向狒狒行禮致哀，又成個什麼體統?既然已經擬人化，六福村的一百多隻狒狒要不要家屬答禮? 要不要幫狒狒作頭七以至七七，再風光大葬?或者為誤殺牠而申請國賠?或更備極哀榮的將牠入祀忠烈祠?還是把移走日本神靈的桃園神社直接改成「逃猿神社」?這整件事本來在狒狒被殺之後，沉靜幾天便可落幕，是那個政治天才出的餿主意，偏要叫官員們再演這麼一幕，再給傷心的人們又添一條開罵機會?
這整件事，受傷最重的是桃園市政府整個官僚系統，如果最後查出來槍殺指令來自市府最高層，那最慘的才會是市長。十之八九，是有那位長官又震怒了，但震怒又沒有方法與明確指令，於是震波一路放大到基層，活要見狒，死要見屍，獵捕變成了獵殺，整個決策過程沒有人考慮過分寸問題。等出了事，拍了照，才發現眾怒難犯，於是前倨後恭，想用被極哀榮來彌補之前的濫殺無辜。結果傷口上灑鹽，連一排長官都賠了進去。讓人更加看不起這些當官的，活生生演出一場現代版的官場現形記。
就這麼點小事，一隻逃亡的狒狒，也可以辦成這樣，危機處理過程更是荒腔走板。既不能拿捏於前，又不能善了於後，出了事叫個親信專委辭職便想止血，恐怕想得太美了點。允許槍殺，跨區執法，整排鞠躬，是那個專委叫得動的嗎?沒有局處長以上長官下令嗎?如果不是，誰該為這一連串豬頭決策負責?若真是那個專委一人下令，問題更大，代表這個市政府決策體制出了嚴重問題。
一件小事，其實暴露出更大的系統性問題。許多人近年都在哀嘆，政黨輪替，換誰上去都一樣爛，但沒有人知道為什麼?其實答案就在這部「敷(衍)欺(瞞)狒片」裡。整個地方政府公務體系的專業程度與政治判斷力，已經弱到實在堪慮。但又人人想爭功作官，向上看齊，向下加碼，結果失了分寸，寧濫勿缺，出事犯到眾怒，便甩鍋諉過，四散奔逃，前倨後恭，犯下更多的錯，還一錯再錯。以往「換人做做看」的政治劇本，在幾次政黨輪替後已經沒用了，因為不管那個黨執政，真正要對抗的是整個叫不動又不靈光的官僚系統，卻又不得不依賴官僚系統辦事。某些人愛喊「改變政治文化」，結果總是自己先被「官僚體系同化」，不用幾天，就可以看到一堆人變得秀味十足，隔著螢幕都能聞到他們身上的「官僚臭」。好事好缺搶到刀刀見骨，壞事爛事則跑到不見人影。人家六福村才跑了一隻狒狒，桃市府則像跑掉整個六福村，留下一兩個人，或不是自家人的那個獵人去扛責，這才是台灣政治最大的悲哀。
一生放縱不羈愛自由的狒狒走了，終究成不了「猩球崛起」裡的凱撒。但那些更該消滅的官僚們還在，而且還在不同的地方，無數的領域，繼續摧殘著我們的社會。嗚呼!哀哉！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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