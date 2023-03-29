周杰倫狠打BTS奪冠！跟著MV玩《偉大》之路　4名場景回顧

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曾出現在印象派大師雷諾瓦畫中（1872年還沒蓋起來的模樣）、熱播劇《艾蜜莉在巴黎》取景地，莎瑪麗丹百貨公司坐落在浪漫的塞納河畔，並擁有超過百年歷史，在2005年被法國LVMH因安全問題關閉整修，以日本設計雙人團隊「SANAA」妹島和世、西澤立衛兩位大師操刀，以舊建築風格加上當時正流行的新藝術運動，巧妙運用玻璃面板營造出波浪起伏的意象，2021年終於盛大重新開幕，穩座巴黎知名地標寶座。
來到莎瑪麗丹不僅可以逛街血拚、盡情選購法國各大時尚品牌，館內「屋頂咖啡廳」更是著名，在咖啡廳內可以一次眺望巴黎絕佳城市風光，邊賞風景邊啜飲咖啡，簡直不要太享受！
另外《最偉大的作品》MV中，周杰倫就是在深夜潛進莎瑪麗丹中，大彈復古鋼琴穿越回巴黎舊時代，與周杰倫過去代表作《不能說的秘密》有異曲同工之妙，當時讓大批歌迷直呼「回憶殺」！
📍 莎瑪麗丹百貨公司La Samaritaine小檔案
地點：位於法國第一區，地鐵新橋站附近
營業時間：當地時間10:00-20:00
👣藍火車餐廳Le Train Bleu
周杰倫穿越回舊時代的巴黎，第一站就是先到位於里昂車站內的「藍火車餐廳」，以標誌性巴黎宮廷風打造奢華用餐環境，桌椅也如其名的全都是沉穩的深藍色系，相互輝映下更顯巴黎皇室貴族感。
1900年巴黎迎來第五次萬國博覽會同時，藍火車餐廳的前身「車站自助餐Buffet de Gare」也就此誕生，當時是因為萬國博覽會將湧入世界各國遊客進巴黎才應景開辦，並請到知名建築師馬呂司‧圖杜瓦操刀設計。直到1963年正式改名為「藍火車餐廳」，這回周杰倫也在這輛列車上的餐廳中會面超現實主義畫家雷內瑪格麗特、翹鬍子達利。
📍藍火車餐廳Le Train Bleu小檔案
地點：里昂火車站 巴黎市區東偏南的十二區
營業時間：全年無休
餐廳 上午11:15至下午2:30、晚上7點至晚上10:30
酒廊酒吧 上午7:30至晚上10:30
※採預約制，可傳送EMAIL預訂，或直接致電（+33 1 43 43 09 06）訂位
👣艾弗賀宅邸Hotel d'Evreux
位於巴黎麗思酒店附近，是周杰倫MV中的第三站「艾弗賀宅邸Hotel d'Evreux」，共計約212坪的宅邸充滿巴黎17世紀拿破崙三世風格，宅邸內僅有6間客房、別具拿破崙三世時期風格的「圓形餐廳」空間。MV中，周杰倫與鋼琴大師朗朗就是在艾弗賀宅邸中互飆琴技，有朗朗大師的跨刀合作，讓一眾歌迷忍不住直呼「已經不是MV，簡直是藝術」！
📍艾弗賀宅邸Hotel d'Evreux小檔案
地點：19, 旺多姆廣場 75001 巴黎
👣圓亭咖啡廳La Rotonde Montmartre
以紅、金為主色調的圓亭咖啡廳，在門口大大寫著「La Rotonde」字樣，是相當具有標誌性的巴黎餐廳。除了周杰倫MV來此作為取景第四站，由影帝李奧納多狄卡皮歐飾演的《大亨小傳》原作家費茲傑羅、名畫家畢卡索、費爾南也都是這裡的常客，就跟周杰倫MV中一樣，自古至今都是藝術家交流的重要據點。
咖啡聽內不僅販賣許多經典法式料理，諸如三明治、聖代、漢堡等異國料理也在此能吃到，到了晚上還搖身一變成為酒吧，有計畫旅法的朋友們不妨安排個夜生活來圓亭咖啡廳，說不定下一個「在巴黎」的主人公就是你喔！
📍圓亭咖啡廳La Rotonde Montmartre小檔案
地點：地鐵聖拉札爾站附近
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