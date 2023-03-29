產業界盼與宏國維持FTA？王美花：將邀約業界掌握狀況

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呂玉玲提到，我國對宏國連續4年貿易逆差，台灣與11個國家簽訂FTA，其中，有5國同時為台灣邦交國，回頭觀察2022年台灣出口至邦交國市場占比低，瓜地馬拉、貝里斯、巴拉圭、史瓦帝尼、馬紹爾佔台出口比例0.013%至0.1%，且皆呈「貿易逆差」，她強調，簽訂FTA不只是促進貿易，更要提高整體貿易市場，但究竟與邦交國簽訂FTA的必要性為何？
王美花說，與宏國貿易的確是其對台出口多，先前經濟部曾表示，2007年台宏簽署FTA至今，宏國產品對台灣出口成長達4.65倍，宏都拉斯為雙邊貿易的較大受益方，不過，她今日仍強調「這是正常的經貿交往」，宏國出口給台灣的海產是我國所能接受的程度，因此本來確實是一個「雙贏的局面」。
呂玉玲表示，與宏國存在貿易關係的台商有24間，如今與宏國斷交，經濟部是要鼓勵也這繼續留下來，還是協助輔導離開？且宏國與中國建交，未來台商恐會為了生存，與中國合作，將如何避免？
王美花說明，要留下來，抑或是離開，台商有他們的決定，經濟部也會持續與當地台商聯繫。
國民黨立委江啟臣也問及「產業界是希望要繼續維持FTA關係，還是中斷？」王美花表示，業界與宏國貿易關係存在著有長短期問題，經濟部尚未與產業溝通，會盡邀約業界，並掌握整體狀況。