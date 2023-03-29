避談雙重承認　艾達莫娃：捷克與台灣同舟共濟

台灣與宏都拉斯在26日正式斷交，我國友邦數量僅剩13國，針對外交路線是否轉向尋求「雙重承認」，外交部長吳釗燮在斷交記者會表示不排除任何可能。捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今（29）日避談是否會在兩岸之間尋求雙重承認，再度強調「捷克與台灣同舟共濟」。
記者呂炯昌／台北報導
捷克眾議院議長艾達莫娃率團率跨黨派國會議員、政府官員、媒體及產學研各界代表總計160人抵台訪問。訪問團今日中午離台前，在外交部舉行備忘錄簽署儀式暨訪台記者會，台灣媒體詢問是否會在兩岸之間尋求雙重承認？艾達莫娃表示，她不太喜歡說如果怎樣等假設性問題，而是兩國在最艱難時能夠互相幫助。
艾達莫娃舉例說，在新冠肺炎疫情期間，台灣缺少疫苗，捷克贈送台灣疫苗，捷克缺口罩，台灣援贈捷克口罩，這是朋友應該做的。艾達莫娃重申，這就是昨天我在立院發表演說時最主要目標，「我們與你們同在、你們與我們同在，我們同舟共濟。」
捷克媒體詢問訪問團訪台時，傳出台灣反對黨不太歡迎與捷克交往，艾達莫娃表示，她昨天拜訪立院見到許多國民黨立委，午宴時國民黨立委表示歡迎捷克議員訪台，願意加深台捷合作，透過交流可以感受每個台灣在野黨都歡迎他們來台訪問，沒有感覺國民黨假裝歡迎接待。
艾達莫娃補充說，台捷關係發展30年，不斷發展、傳遞合作夥伴關係，捷克不管政黨如何輪替，都支持台捷關係發展。