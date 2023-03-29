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MLB／吉田正尚敲出大聯盟春訓首轟！賽後獲教頭大讚

▲紅襪日籍強打吉田正尚（圖／美聯社／達志影像）
▲紅襪日籍強打吉田正尚（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

波士頓紅襪日籍強打吉田正尚今天在春訓比賽中與台灣好手張育成同場出賽，面對亞特蘭大勇士隊，兩人都有安打表現，擔任紅襪四棒打者的吉田，還在首局敲出個人旅美以來首轟，雖然紅襪終場以5比7輸球，賽後吉田仍獲教頭Alex Cora大讚。

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談到吉田面對勇士的39歲資深先發投手Charlie Morton開轟，Cora指出「吉田打到了一顆速球」，但強調Morton的球種很多，「是十分具有投球多樣性的選手，也是個難纏的對手」，而吉田第二打擊對Morton選到了保送，Cora同樣十分滿意，直言「他知道他在打擊區需要完成的工作，我很興奮看到他本季的表現，並期待今年他能帶給我們什麼」。


「我只是想打一個中外野方向的平飛球，我認為我做得不錯」對於本場比賽的全壘打，吉田正尚坦言，而賽後還訪問到吉田正尚參與本次世界棒球經典賽的想法，他指出「那是一個很棒的經驗，我很高興能代表我的國家出賽」。


Cora教練也提到，他對吉田正尚關鍵時刻的表現感到印象深刻，表示「我認為他還在學習，他會在賽前與打擊教練討論並仔細研究球探報告，我從比賽中有注意到一件事，在得點圈有人時，他知道自己該做什麼，他能把球往天上打，或是推打到另一邊，真的太棒了」。


吉田正尚最後提到效力紅襪的想法，他說「能效力波士頓紅襪真的很榮幸，他們是一支非常具有傳統的球隊，並且拿了很多次世界大賽冠軍，我現在唯一的目標就是盡力打球，幫助球隊贏球」，第一年適應大聯盟緊湊的賽程，吉田正尚也坦言「我會詢問我的隊友、教練、訓練員如何在球季中加強體能的訓練，同時我也想以自己的方式來體驗這些改變」。

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