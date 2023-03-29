MLB／吉田正尚敲出大聯盟春訓首轟！賽後獲教頭大讚

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談到吉田面對勇士的39歲資深先發投手Charlie Morton開轟，Cora指出「吉田打到了一顆速球」，但強調Morton的球種很多，「是十分具有投球多樣性的選手，也是個難纏的對手」，而吉田第二打擊對Morton選到了保送，Cora同樣十分滿意，直言「他知道他在打擊區需要完成的工作，我很興奮看到他本季的表現，並期待今年他能帶給我們什麼」。
「我只是想打一個中外野方向的平飛球，我認為我做得不錯」對於本場比賽的全壘打，吉田正尚坦言，而賽後還訪問到吉田正尚參與本次世界棒球經典賽的想法，他指出「那是一個很棒的經驗，我很高興能代表我的國家出賽」。
Cora教練也提到，他對吉田正尚關鍵時刻的表現感到印象深刻，表示「我認為他還在學習，他會在賽前與打擊教練討論並仔細研究球探報告，我從比賽中有注意到一件事，在得點圈有人時，他知道自己該做什麼，他能把球往天上打，或是推打到另一邊，真的太棒了」。
吉田正尚最後提到效力紅襪的想法，他說「能效力波士頓紅襪真的很榮幸，他們是一支非常具有傳統的球隊，並且拿了很多次世界大賽冠軍，我現在唯一的目標就是盡力打球，幫助球隊贏球」，第一年適應大聯盟緊湊的賽程，吉田正尚也坦言「我會詢問我的隊友、教練、訓練員如何在球季中加強體能的訓練，同時我也想以自己的方式來體驗這些改變」。