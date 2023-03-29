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天心睽違多年重返談話節目　陶晶瑩確定接《全明星》主持

▲天心（左）重返談話節目，陶晶瑩（右）確定接《全明星》主持。（圖／三立提供）
▲天心（左）重返談話節目，陶晶瑩（右）確定接《全明星》主持。（圖／三立提供）

記者侯家瑜/綜合報導

三立集團適逢三十周年，都會台30頻道繼綜藝雙雄吳宗憲與曾國城之後，雙后也來了，陶晶瑩、天心入主三立，主持台灣首檔大型明星辯論綜藝《全明星辯論會》、新談話型節目《辣個女生》及4/15日起每週六晚間10點播出的實境節目《BIBO願望合夥人》。

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天心將主持全新帶狀談話型節目《辣個女生》，於4/10起每周一至三晚間10點播出，暢聊現代都會女性閨密話題，接近時事對談生活大小事，所有都會女性觀眾「需要的」、「想知道的」、「變美」、「變年輕」、「戀愛」及「時尚焦點」，都會透過來賓的對談中，帶給觀眾不一樣的視野。天心出道多年，曾主持許多節目，人生閱歷豐富，她表示主持談話性節目是10多年前的事了，所以這次感覺很新鮮，因為人生閱歷又增加許多，可以聊的話題很廣，而這次節目她將搭檔人夫小煜，他代表男性觀點加入話題，小煜最近剛當爸爸，說話風趣幽默，讓女性觀眾很有好感，以人夫角色可插入許多話題。

▲天心搭檔搭檔人夫小煜主持《辣個女生》。（圖／三立提供）
▲天心（左）搭檔搭檔小煜（右）主持《辣個女生》。（圖／三立提供）
陶晶瑩所主持的《BIBO願望合夥人》及《全明星辯論會》將陸續在三立都會台播出，《全明星辯論會》陶晶瑩在節目中她擔任評審長，網紅視網膜則擔任司儀，節目將打破談話性節目框架與政論節目偏頗，以辯論作為表現方式，喚起大家對思考、表達與聆聽的重視。節目陣容堅強，除每集因應辯論主題邀請3位評審擔任評審團外，會分為正反兩隊，每一隊由一位隊長與位明星辨手、二位辯論協會幕後支援組成。一隊由黃豪平擔任隊長，隊員包括關韶文、阿喜、木星、莫宰羊、陳大天、徐新洋、賀瓏、吳怡霈，而另一隊隊長則是陳芳語，她的隊員是倪暄、董仔、凱莉、侯昌明、馬力歐、楊昇達、朱琦郁、蘿莉塔，各個大有來頭。

▲陶晶瑩（右二）主持《全明星辯論會》，視網膜（左二）擔任司儀，黃豪平（右一）、陳芳語擔任隊長（左一）。（圖／三立提供）
▲陶晶瑩（右二）主持《全明星辯論會》，視網膜（左二）擔任司儀，黃豪平（右一）、陳芳語擔任隊長（左一）。（圖／三立提供）
陶晶瑩表示參加《全明星辯論會》最難的是，藝人說話內容要怎麼準備，她認為說話是體現一個人的生活經驗、生活水準及自己大腦智庫，裝了多少資源可以幫助自己，最難就是不能臨時抱佛腳，也許臨機應變出來一兩句話，可能會得不錯分數，但她覺得這不是最好表現。

而針對兩隊隊長，陶晶瑩笑說很有意思的是黃豪平已經訓練有素，這兩隊就像龜兔賽跑，雖然黃豪平是兔子隊，但鼓勵陳芳語也不要害怕，陶晶瑩特地教她妙方，可以先用英文寫，再找人翻成中文，最重要是思想，而不是逞口舌之快，這番提點讓陳芳語安心不少。陶晶瑩說節目目前錄影下來，她感到大天很穩、吳怡霈成長很快有嚇到她，吳怡霈私下問陶子講話怎樣說才會簡短有力，「辯論要瞭解重點，不要打散彈槍。」節目開錄讓陶晶瑩工作到很晚，是20年以來沒有的錄影時間，但她覺得內容有意思，可以學習說話表達。


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