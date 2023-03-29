破億顆進口蛋要來了！農委會估4月中下旬解蛋荒

國內面臨蛋荒、高蛋價衝擊，農委會調度進口蛋解燃眉之急，今（29）日起雙北地區超市等通路已可買到進口蛋，且按牌價販售。農委會畜牧處長張經緯表示，4月將會再進口超過3000萬顆、5月7000萬顆，合計破億顆雞蛋，預計4月中下旬就會紓解缺蛋，市場回歸正常機制。
記者許若茵／台北報導
農委會自3月起專案進口雞蛋，除原開放的美國、日本及澳洲三國外，另專案開放菲律賓、巴西、土耳其、新加坡、泰國、馬來西亞等國雞蛋進口，同時鼓勵及協助國內業者自行辦理進口，以補足國內加工與消費缺口。3月底前進口約700萬顆雞蛋，並向國內加工業者調度280萬顆，總計近1000萬顆雞蛋，於今日起陸續供應各通路需求，提供消費者採購。
農委會指出，近期進口雞蛋將調度給洗選業者洗選分級及包裝標示後，超市、超商及量販店等通路供應配送，以牌價販售給消費者，今天起，先配送至缺蛋最嚴重的區域如雙北上架，並於4月1日起，擴大到全台主要消費，另兼顧雜糧行、餐飲業等通路需求，已向加工業者調度280萬顆雞蛋，供應傳統通路。
張經緯指出，本月預計會有1000萬顆進口雞蛋上架，4月進口超過3000萬顆、5月7000萬顆，包含業者自行進口的，合計超過1億顆雞蛋進入國內通路，再加上近期氣溫穩定，產量回升，有望解決缺口，預計4月中下旬就有機會讓市場透過進口蛋回到正常機制。