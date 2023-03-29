新北忠烈祠春祭典禮　侯友宜致意緬懷烈義士英靈

新北市忠烈祠今（29）日上午舉行春祭典禮，由新北市長長侯友宜擔任主祭官，率新北市議會、市府團隊、軍方等代表及烈、義士家屬共計約300多人一同向烈、義士表達敬意。侯友宜在受訪時更是提到，永遠心存感恩，要追隨他們的腳步，繼續守護中華民國，守護台灣每一個人。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，3月29日是青年節，也是國家緬懷先烈的日子，在這一天藉由隆重的儀式，向曾經為了理想、國家而犧牲的青衿烈士，及因執行公務而不幸捐軀的手足弟兄們，表達最崇高的敬意，更要記取他們無私無畏、奉獻自我的精神，將這份信念突破生命的框架，繼續發揮。
新北市政府民政局長柯慶忠表示，忠烈祠早年為殉職官兵入祀而設，後行政院於民國87年將入祀對象擴大到「殉職警察、義勇警察、民防人員、消防人員、義勇消防人員或其他冒險犯難執行職務之公務人員」；目前供奉早期因各戰役犧牲的國軍及殉難人民計有221位外，近年來增加供奉因執行勤務而不幸殉職的警察8位、消防人員10位、海巡人員2位及鐵路人員1位，共計242位英勇烈、義士。
今日的春祭在警察樂隊及國樂團莊嚴的聲樂中進行，由侯友宜向烈、義士靈位上香、獻花、獻果及獻爵，並在宣讀祭文後鞠躬致意。典禮結束後，烈、義士家屬以白玫瑰花替代祭祀用香悼祭逝者，場面莊嚴哀戚，侯友宜也向烈、義士家屬代表一一慰問，表達關懷與感念。