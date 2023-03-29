移民機構惡火釀40死！墨總統：移民不滿遭遣返而縱火釀禍
美墨邊境的墨西哥華雷斯（Ciudad Juárez）地區一處移民拘留中心昨（28）發生大火，當局宣布大火至少釀40死、29人受傷。總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在記者會上宣稱，事件起因是因為非法移民認為即將被驅逐出境，點燃睡墊抗議才演變這場悲劇，相關部門仍在調查起火原因與細節。
國際中心楊智傑／綜合報導
這場火災發生在墨西哥北部邊境城市華雷斯城的國家移民研究所（National Migration Institute）辦公室，是墨西哥移民拘留中心有史以來死亡人數最多的事件之一，許多試圖前往美國尋求庇護的非法移民往往會滯留美墨邊境，例如與德州艾爾帕索（El Paso）相鄰的華雷斯城就吸引大量移民。
墨國總統羅培茲歐布拉多記者會上指出，起火原因是這些移民在抗議過程中，將床墊堆在門口抗議並加以點燃所導致，他推斷抗議的原因是這些非法移民得知自己可能被驅逐出境，失去前往美國的機會。
墨西哥檢察總長辦公室聲明，移民當局確認死傷者來自瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多、委內瑞拉、哥倫比亞以及厄瓜多，其中以瓜地馬拉為最大宗；瓜地馬拉外交部則證實，有28名罹難者是該國國民。
墨西哥《環球報》（El Universal）指出，在火災發生前的數小時，移民官員圍捕了一些在街上乞討的委內瑞拉移民，部份人被送至發生這次火警的移民中心。
外媒指出，這些非法移民在經過墨西哥、前往美國之前，會在途中以乞討、販賣糖果餅乾或提供汽車玻璃清潔服務攢錢過活。由於拜登政府有意取消疫情期間通過的「第42條法案」，該政策賦予美國政府迅速驅逐試圖越境移民的權力，今年3月初已有數百名移民誤以為美國將放行入境，而試圖強行通過跨境大橋。