狒狒案移交桃地檢署偵辦　林務局認這1點要精進

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林務局表示，在23日接獲桃園市農業局通報發現遊蕩狒狒後，即與桃園市政府農業局保持聯繫，除了解最新發展外，也提供追蹤與圍捕狒狒的建議，並事先協調包含北市動物園與屏科大在內的兩處收容場域，與規劃可能的物種與親緣鑑定工作。
對於此次圍捕結果，林務局喊話，雖然留下部分尚待釐清的爭議，但自發現狒狒以來即投入追蹤的桃園市農業局相關人員，多日來不眠不休，也盼外界予以鼓勵。
本次狒狒事件，林務局坦言，因涉及保育類野生動物圈養管理，依《野生動物保育法》規定，動物飼養種類與數量，應定期向飼養所在地的地方主管機關登記備查，因而在動物會生老病死的情況下，如何減少實際圈養動物數量與地方政府登記數量的落差，是未來精進的重點，且圈養個體是否應有更清楚的個體標示或註記例如植入晶片，以利管理，也將是需要討論的方向。
但林務局也指出，六福村為所謂「野生動物園」，有別於台北或高雄動物園為少量個體、小空間展示方式，六福村是採大區域的戶外放養方式。該園的狒狒係非常早期即引進，數量龐大，且若要求每隻個體都植入晶片，須一一捕捉個體並麻醉始能完成，對動物恐造成緊迫甚至生命風險，故目前法令未強制要求飼養者執行，後續林務局將會邀集邀集專家與地方政府共同檢視現行圈養的保育類野生動物登註記管理制度，並提出精進改善作為。
林務局透露，後續也將邀集野生動物專家、公私立動物園保育員及地方政府，共同協助針對此類戶外放養形式場域的防脫逃設施進行檢視及討論，並提供適當建議，以強化飼養設施安全性。
在此事件後， 林務局強調，也將持續辦理各縣市及直轄市政府承辦人員的野生動物保育職能教育訓練，包括法規應用、保育類野生動物鑑定、野生動物救傷處理，並新增野生動物逃脫的緊急處置作業方法、動物管理實務等課程，也將擴大訓練對象，包含畜政單位的動保人員，以強化保育類野生動物管理。
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