立院初審權證避險降稅　財政部估1年稅收增加8億餘元

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行政院所提版本主張，將基於履行認購、認售權證報價責任及風險管理目的出賣權證避險專戶內股票者，證券交易稅稅率由現行的千分之3調降為千分之1，實施期間為5年，並增訂授權子法以規範權證避險專戶控管及監理相關機制。另為配合訂定子法作業時間，明訂修正內容自證券交易稅條例修正公布後6個月實施。
民進黨立委林楚茵今天在立法院財政委員會質詢指出，相關討論已有10年，如果將權證避險的證交稅從千分之3降到千分之1，造成的稅損能否如同稅式支出評估所述創造更高稅收，她更關注投資大眾能不能從中獲得利益，或是只有券商有感。
莊翠雲表示，金管會建議降低權證發行人調節避險部位的稅負成本，以提升報價品質，促進權證市場發展，財政部參採該會建議，配合金融政策，擬具證券交易稅條例部分條文修正草案。
她指出，權證避險降稅能讓權證市場更活潑，讓投資人有更多選項，評估1年稅收能增加8億餘元。
金管會副主委蕭翠玲指出，第一層受益的當然是證券商，但是也以希望透過證券商受益以後，提供民眾更好的金融商品報價，間接達到促進交易的目的。
金管會證券期貨局長張振山說，降稅之後的效益應該都能全民共享，因為整個買賣過程中的避險成本會因此降低，投資人購買時有較低的稅負，操作時能更多元。
林楚茵說，如果權證避險降稅能創造券商、投資人、稅收三贏，越早施行就能越早達成，但財政部仍訂有6個月的準備期，請研議縮短，讓投資利多能早日上路。
立法院財政委員會今天審查證券交易稅條例部分條文修正草案，初審進度只到詢答完畢；主持會議的召委、國民黨立委羅明才宣布，另擇期繼續審查。（編輯：黃國倫）1120329