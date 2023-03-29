台版壽司郎？屁孩對牛排館濃湯「吐口水」 店家氣炸報警
在餐廳吃飯使用自助飲食時，最怕遇到沒有公德心的人！先前日本才爆出知名迴轉壽司店，遭高中屁孩舔舐醬油瓶後再放回原位，如今高雄牛排館也遭爆有4位國中屁孩，不只對著整桶玉米濃湯撒入大量的黑胡椒，還在湯桶裡吐口水，並且有顧客已喝下肚，店家發現後氣得報警，楠梓警分局獲報，追查後發現肇事者為未成年，店家則不予追究，只不過事發當下的監視器畫面跟著曝光，仍讓網友相當傻眼。
記者林莞茜／綜合報導
臉書「爆料公社公開版」一名網友PO文表示「「現在的教育真的有這麼差嗎？」，並指出昨（28）日晚間，位在高雄右昌一家牛排館，有幾名年輕顧客用餐時，竟到讓顧客自行取用的玉米濃湯桶前，先將一旁整罐黑胡椒倒入湯內，接著胡亂攪拌，最後甚至還直接朝著整桶湯裡吐口水，店內顧客見狀趕緊告知店家，但還是有客人已喝下肚，讓店主氣得報警反應。
警方根據監視器，追查到涉案的4名顧客，身份均為國中男學生，店家得知後，考量4人還未成年，不予追究，警方則請學校勸導及輔導外，同時通知學生的家長予以管教，但超噁的畫面曝光後，網友見狀紛紛氣炸留言「太噁！」、「讓他們紅一下」、「屁孩該肉搜被震撼教育」。