曾雅蘭罹怪病「四處求醫找嘸原因」崩潰！忍一年公開近況
藝人曾雅蘭與老公侯昌明是演藝圈知名夫妻檔，過去時常一起上綜藝節目，深受觀眾喜愛。她今（29）日在臉書透露最新近況，表示去年因為生病導致身體無法負荷，將近一年的時間無法運動，四處求醫卻完全找不到病因，「眼淚流了又乾，乾了又流」，還好她仍然不放棄希望，現如今的狀態已經好了很多，「看到自己一天天進步，真的有說不出的感動」，讓網友們紛紛留言替她加油打氣。
記者郭佩蓉/綜合報導
曾雅蘭今日在臉書發文，表示：「去年因生病身體無法負荷，停了近一年，幾乎完全沒辦法運動，四處求醫該做的大大小小的檢查全都做了，完全找不到病因，一次又一次的失望，眼淚流了又乾，乾了又流。」最後她放棄了，只能自己當起醫生，「會不會是自律神經失調？上網查很多的症狀都很像，對很多人來說自律神經失調聽起來似乎沒什麼，親身經歷後才知道找不到任何原因，症狀痛苦卻沒辦法醫治的難受及沮喪感，更讓我一度絕望」。
但是日子依然要過，她不想再給家人太多負能量，於是開始學著放慢生活腳步，從簡單生活開始，「做菜、運動、追劇、出國旅遊，放鬆保持愉快的心情，一步步調整自己」，現在的她，雖然身體狀態只恢復六成，但她仍告訴自己運動會使狀態更好，「托（拖）著疲憊的身體，好幾次都累得想放棄，但我不斷洗腦自己：『曾雅蘭妳做的到！不能放棄！我一定會好起來』。」
她透露近日已經連續五天每天都跑40分鐘，有時間還會加做核心，「從不出汗到大爆汗，看到自己一天天進步，真的有說不出的感動。現在！每一刻都好珍惜！我一定會更好的」，並在文末Hashtag「正能量」、「健康真的很重要」、「自律神經失調」和「加油吧女人」。