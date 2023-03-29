新光三越董座吳東昇接棒　副董田中豐彥接任

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新光集團創辦人吳火獅成立新光百貨，找來哥哥吳金龍的孩子吳東興擔任總經理，之後吳東興引進日方三越伊勢丹合作經營新光三越，並積極布局全台據點有成。
這次新光三越改選董座與副董事長引發關注，因為一直以來日本三越伊勢丹、泛新光集團與吳東興家族形成三方勢力，分別持有43%、40%與17%的新光三越股權。
吳東興家族包括吳昕陽（新光三越總經理）、吳昕達，而泛新光集團相關人馬，包括吳東進、吳東昇等人，近年來泛新光集團有意爭取新光三越經營權，並加速推動新光三越股票上市。這次傳出吳東昇、吳昕陽等人都是新任董事長人選，「叔姪之爭」成為焦點。
其實去（2022）年就曾傳出「叔姪之爭」，當時董座續任外，副董人選分成兩派，以吳東進為首的董事支持吳東昇，吳東亮派的董事則支持吳昕陽，日方態度中立，希望內部繼續協商副董的位置，但最後副董事長難產。
而這次因董事長村上英任期屆滿，泛新光集團的吳東昇接任董事長、懸缺已久的日本三越伊勢丹田中豐彥接任副董事長，總經理依舊由吳昕陽擔任。
新光三越去年全年營收達886億元，年增11.2%，創下歷史新高，今年目標上看900億元以上，挑戰920億元，年增4%。另外今年中台北東區Diamond Towers將開幕，外界關注是否成為營運動能。