棒球／全國社區棒球大賽開放報名！沙子宸郭泓志到場勉勵

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去年，第一屆「全國社區學生棒球大賽」分為U10及U12組，共有89隊報名參賽。今年，在各界的推動下，將增設女子組(U12及U15)及U15混合組，預計隊伍數將再次推升。112年全國社區學生棒球大賽報名作業，將自明天（3/30）至4/14開放報名，請有興趣的球隊，到主辦單位—台灣世界少棒聯盟的官方網站查詢，網址是https://www.tllb.org.tw/。
台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，社區棒球小球員們天真的笑容，家長們賣力的為小孩加油打氣，這就是推動社區棒球運動的最大回饋與感動。今(3/29)日賽事啟動記者會上，還邀請到前美國職棒大聯盟好手郭泓志，以及自社區棒球出身，被MLB奧克蘭運動家隊相中，即將赴美圓夢的新生代好手沙子宸，分享他們的棒球路，鼓勵小球員快樂打球，勇敢追逐自己的棒球夢。
現場同時邀請去年度的U12及U10兩個組別前四強，包含台中健行小牛、三峽社區、熊快樂少棒、港湖NBA、中大紅襪、竹風少年等球隊出席記者會，分享去年比賽經驗，大家都期許希望今年能夠有好的表現。
今年比賽將在6月3、4、10、11、18日連續三個週末，於全國各地進行預賽，挑選出各組晉級全國賽的隊伍；並於7月8日在臺中市進行全國賽開幕典禮、園遊會及趣味競賽，接著7月9、15、16日利用連續兩個週末進行全國賽，決定「112年全國社區學生棒球大賽」的各組冠軍。