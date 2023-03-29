今晚變天！北部連下4天雨 清明連假「最佳出遊時間」曝
春天的天氣系統變化實在非常快速，今（29）日午後鋒面接近後，北台灣部分地區已經出現不少毛毛雨的情況，中央氣象局表示，鋒面今晚至明（30）日將會通過，中部以北地區降雨較為明顯，預期有雨的情況會持續到下週日（4/2），型態為「一波接著一波，中間會略有空擋」，清明連假中期天氣才會較為穩定，下週三（4/5）下半天預估會有新的鋒面報到，請民眾多加留意。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員廖經翔指出，未來幾天都是「中北部有雨、南部多雲」的天氣型態，不過今明兩天（3/30至3/31）是雨勢最明顯的時刻，尤其北部及東北部地區特別要注意短暫陣雨，中部、東部及東南部地區則是較為局部，水源較缺乏的南部可能影響不大，需要碰碰運氣。
廖經翔提及，降雨會持續到清明連假的第2天（下週日），週五（3/31）至週末的降雨就像「不斷用水潑台灣」，會一直持續但中間有空擋，清明連假期間天氣最穩定的時間點在下週一和下週二（4/3至4/4），屆時大環境會轉為東偏東南風，降雨僅出現在東半部且較為稀少，整個西半部大致為多雲，民眾若想出遊可選擇這兩天。
名氣氣溫方面，由於東北季風稍稍增強，且鋒面帶來水氣導致雲量增多，因此各地白天高溫稍降，北部攝氏17至22度、中部攝氏19至27度、南部攝氏20至29度、花東攝氏21至26度，中南部日夜溫差仍稍大，早出晚歸記得多添加衣物，後續清明連假則是回歸較為溫暖的情況。