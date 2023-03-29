台北101第一季業績年增3成　估母親節檔期兩位數成長

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台北101總經理朱麗文表示，今年商場第一季表現亮眼，成長3成，包括精品、餐飲、伴手禮、美食街、服飾都有不錯的表現，其中40萬名會員擁有強勁消費動能拉抬業績成長，
朱麗文進一步指出，外界擔心國門解封，消費力會往國外跑，但事實上台北101疫情這兩年業績反而創新高，其中精品是帶動的主力，國際精品品牌看到台灣消費者的潛力，因此今年商品數量與款式都特別齊全，客人當然都留在台灣消費，更不用提珠寶與腕錶了，全世界都在缺貨。
朱麗文強調高端客人留在台灣消費的比想像多，而今年母親節精品款式相當齊全，預估今年母親節檔期業績將有兩位數的成長。
台北101與中國信託銀行合作發行「台北101聯名卡」今年邁入第20週年，2023年正式推出全新台北101聯名卡，由聶永真大師操刀，以極簡風格的卡面設計，呈現台灣的當代品味與潮流識別。
3月30日至4月5日黃金週檔期，包括台北101聯名卡卡友及任何卡別的中信卡卡友，享全館單筆每滿8,000送800的10%電子抵用券回饋（珠寶腕錶/指定店家除外），聯名卡卡友再享最高筆筆3%回饋，全館回饋最高可達13%。
另外，台北101於購物中心的4樓都會廣場打造2023春季最新打卡點「台北101繽紛花園」，展期從3月29日至5月14日內共有三個花期，首先是鬱金香、再來是玫瑰繡球花，最後是康乃馨，邀請民眾一起感受春季好風光。