從裡布到外套鈕釦！銀行首創環保永續制服　實踐ESG時尚

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不僅制服是環保布料製成，遠東商銀還特別製造時尚環保提袋及環保野餐墊，兩者同樣也是使用廢棄寶特瓶回收再製造的「寶特紗」所製成的環保布料，希望號召客戶一起做環保，為地球永續環境盡一份心力。
今日在新制服發表會上，遠東商銀不僅由行員及理財顧問親身走秀，示範全新環保永續制服，更推出「樂齡綠色時尚秀」，攜手財富管理「樂齡理財學苑」客戶，與知名設計師聯手改造環保舊衣，邀請10位平均年齡約67歲的樂齡模特走上伸展台展現成果，大家穿上自己手做的DIY服飾，透過「銀髮時尚穿搭術」減齡，展現出最自信美麗、最帥氣的自己，讓社會大眾了解如何實踐綠色生活與環境永續。
遠東商銀總經理周添財表示，永續金融、社會責任是遠東商銀的治理主軸，去年遠銀歡慶成立30周年，正式啟動30項ESG行動，期望透過推出一系列結合ESG理念的金融服務與公益活動，落實「普惠金融、永續金融」的精神，讓客戶在享受優質金融服務的同時，亦能攜手投入環境保護與社會公益。
他還強調，這次推出結合「綠色時尚」概念的全新環保制服，整合集團旗下資源與宏遠興業、遠東新世紀，並和遠東百貨合作，建構集團的永續生態圈，共同持續創新打造永續競爭力，也是同業中第一個百分之百用環保布料製作制服，不僅材質具備舒適、透氣、耐髒、抗皺等機能性，從裡布到外套、領帶、鈕釦全都力求細節，讓綠色時尚精神極致發揮，「是非常不簡單的一件制服」。在行員孕婦裝的設計上也別具巧思，特別選用大面積紅色布料呈現警示效果，兼具安全、舒適、質感與美觀，希望孕婦穿搭時能充滿著幸福感。