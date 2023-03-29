基本工資第1季會議今召開　聚焦缺工、電價、物價上漲

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黃維琛表示，今天的工作小組會議就當前經濟情勢影響做評估、交流意見，勞動部也提供委員們15項相關經濟、社會數據。而對於許銘春曾表示希望基本工資「往調升的方向」，會中勞方委員表達肯定，資方委員沒有特別表示，但有強調目前距離第3季正式要討論基本工資尚早。
黃維琛說，勞資雙方委員的討論有聚焦幾項議題，首先關心消費者物價指數（CPI），不管是一般CPI還是重要民生物資CPI，大家都認知到年增率較高，但也有委員認為，現在比起去年，出現和緩跡象；其他關心的議題包括部分產業缺工、電價調漲、利率提高、匯率變動等，尤其匯率變動對外銷廠商來說影響甚鉅，合適的匯率才有機會賺錢、吃力的匯率將虧錢。
黃維琛提到，最近製造業無薪假人數稍微增加，但支援服務業、批發及零售這些跟內需觀光有關的產業已經穩定下來，經濟部代表也提到，疫後特別預算已通過，後續會提出協助方案，尤其是中小企業廠商的部分。有委員認為俄烏戰爭近期有機會停戰，對國內廠商是一大契機，因為停戰會有復甦、重建需求，國內製造業又是強項，有機會化危機為轉機，相當期盼這樣的可能性。
黃維琛說，也有委員參與經濟部電價審議委員會，因此能理解電價調高的情況、台電的壓力，但未來包括綠電、碳費、永續經營等要求，都是廠商必須面對的問題，盼政府能在適當的時機幫忙，尤其是中小企業，這些相對的成本都希望在之後的會議一併討論。
黃維琛強調，電價調整與基本工資審議時程沒有直接關係；各個委員對於基本工資如何調整，都希望到第3季再觀察。