名家論壇》錢震宇／避戰與接戰

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在台灣年輕一代對於戰爭的想像，多半來自於兩伊戰爭、波斯灣戰爭、伊拉克戰爭，都是離台灣幾千公里外，且在美國觀點以及影集灌輸下，多半認為這是西方與激進的宗教好戰組織或是恐怖組織的戰役，一方面離自己很遠、二方面與我無關。頂多只是國際新聞看一看，金融市場受到波及罷了。
至於老一輩的長者，則對戰爭有著深刻的印象。不管是民國38年前後來台的老兵也好、眷屬也好，或是極為少數曾參與過韓戰、越戰的台籍人士，被問及戰爭的陰影及創痛，多半不願回憶，但當時他們難有選擇，只能往前衝，一陣烽火後就算倖存下來，也是家破人亡。
近期真正發生在台灣土地上的戰爭，就是1945年二戰期間，台灣被日本佔據，而遭到美軍第五航空隊空襲轟炸，據統計當時死亡人數高達5千多人；再來就是1958年的八二三炮戰，是解放軍跟國軍正式的軍事衝突，但僅集中在金門、馬祖，沒有波及本島。之後，兩岸並未正式有交火的情形。
台灣過去幾十年的和平安穩，得以讓中小企業及高科技產業有穩定的發展，也因為台灣的地理位置鄰近中港日韓，讓台灣一度成為亞太金融貿易重鎮。說實在，台灣地理環境四面環海，易攻難守，實在沒有戰爭的條件，加上人口過於集中，缺少廣闊平原避難，一旦發生戰爭，死傷人數難以想像。
然而，蔡英文嘴巴講「備戰才能夠避戰，能戰才能止戰」，但所作所為都是把台灣推向要戰的方向，強調台灣要有足夠的自衛能力及軍事武力才能抗拒來自中國大陸的進逼。但蔡總統妳知道，開戰這問題在妳執政前根本不是一個問題嗎？當時台灣沒有被其他國家侵略，更沒人要併吞，邦交國也沒少9國，台灣的免簽國更是創下新高。
當美國前國安顧問歐布萊恩說，「當有百萬台灣人手持AK47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」，蔡英文不該頒給他特種大綬景星勳章，而是應該當面制止這樣的言論，正告歐布萊恩「在我執政下台灣不會走上戰爭的道路，我也不會讓人民拿著AK47上戰場」，這不才是一個親民愛物的執政者應該有的表述嗎？
結果，蔡英文竟然授予一位希望台灣發生戰爭的美國人勳章，這擺明就是宣示台灣未來必定走上血腥戰爭一途。根據「勳章條例」大綬景星勳章是頒授對國家政務著有勳勞之公務員，及對國家社會貢獻卓著之非公務員或外籍人士。
試問倡議軍事主義的外國人，對中華民國的國家社會有什麼貢獻？憑什麼授勳？真的諷刺至極！大監委們不要只會調查狒狒之死，要不要調查一下有沒有濫發勳章？
老兵不死，只是凋零。歷經戰爭的長輩愈來愈少，新一代的年輕人對戰爭毫無認知，這樣的狀況下，戰爭反成了光榮起義？中美對峙，台灣再次被歐美盟國當成是抗中前緣，要把台灣變成刺蝟島、部署刺針飛彈及置放美軍彈藥，「台灣人甘心成為棋子，成為火炮下犧牲者？」
馬英九在參訪南京大屠殺遇難同胞紀念館後說，兩岸都應該避戰、謀和，因為一旦戰爭發生，沒有其他任何事情可以彌補；蔡英文在總統府表彰歐布萊恩，因為他期待台灣變成「豪豬」，人人有把AK47，大人小孩都可以開槍殺敵。
一個要避戰、一個要接戰。要選擇哪條道路，就問你各位做好拉機槍、扣板機的準備了嗎？
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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