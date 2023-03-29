佐藤健來台拍廣告！15秒超美花絮曝光了 親喊：我在台灣
日本《初戀》男神佐藤健日前宣布接下台灣飲料品牌「茶尋味」的代言人，並親自來台灣拍攝廣告，一下飛機還辦起小小的簽名會，讓所有粉絲陷入瘋狂，沒想到親民的佐藤健今（29）日還特別在官方LINE上貼出15秒的廣告花絮片段，超美的畫面再度掀起大家討論，紛紛期待廣告成品。
記者詹鎰睿/綜合報導
佐藤健在官方LINE帳號親自PO出一段影片，並簡短地跟所有粉絲們報告：「在台灣拍廣告！」可以看見這是佐藤健用手機錄下自己的拍攝成果，只見男神站在中間，左右兩邊夾雜著超美的櫻花樹，接著景色突然變暗，佐藤健慢慢走向鏡頭，影片才隨即結束，短短15秒的畫面，瞬間在網路上掀起熱議，紛紛直呼：「真的太美了！」
事實上，佐藤健沒有經營臉書、IG、推特的習慣，唯一一個社群帳號就是LINE，而且還是男神本人親自經營，自從2016年為了宣傳電影創辦後意外暴增30萬人，廣受粉絲好評，也讓佐藤健決定繼續經營，至今所發送的訊息通通都是本人親自回覆的。
值得一提的是，佐藤見不僅會三餐跟粉絲們打招呼，還會分享家裡的貓給大家看，粉絲們傳的訊息他也會看，整個男友力大爆發。佐藤健過去還會親自錄製春節拜年影片問候台灣粉絲，親和力十足，難怪一抵達台灣就湧進上千名粉絲塞爆桃園機場，就是要一睹男神風采。